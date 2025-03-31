İran’ın Dini Lideri Ali Hamaney, ABD Başkanı Donald Trump’ın Tahran'ın nükleer programı konusunda Washington ile bir anlaşmaya varmaması durumunda İran’ı bombalama ve ikincil gümrük vergilerine tabi tutma tehdidine ilişkin açıklamalarda bulundu.

"EĞER FİTNE ÇIKARMAYI DÜŞÜNÜRLERSE..."

Hamaney, "Herhangi bir dış saldırının olası olmadığına inanıyoruz, ama eğer herhangi bir saldırı olursa, şüphesiz sert bir misilleme yapılacaktır ve eğer bizim ülkemizde fitne çıkarmayı düşünürlerse, geçmiş yıllarda yaptıkları gibi, İran halkı kendileriyle hesaplaşacaktır" ifadesini kullandı.

Trump, dün NBC News'e yaptığı açıklamada, ABD ve İranlı yetkililerin konuştuğunu söylemiş ancak ayrıntı vermemişti.