İran Devrim Muhafızları Ordusu Hava-Uzay Kuvvetleri Komutanlığı, ABD ile bölgede yükselen gerilim sonrası dikkat çeken bir açıklama yayımladı. Yazılı açıklamada, İran’a ait füze sistemleri ve insansız hava araçlarının bölgedeki Amerikan hedefleri ile “düşman gemilerine” kilitlendiği belirtildi.

Açıklamada, söz konusu unsurların ateşleme emri beklediği ifade edilirken, İran’ın olası müdahalelere karşı hazırlıklı olduğu mesajı verildi.

İran’dan gelen bu açıklama, Devrim Muhafızları Donanması’nın kısa süre önce yaptığı sert uyarının ardından geldi. Donanma tarafından yapılan açıklamada, İran’a ait petrol tankerleri ve ticari gemilere yönelik herhangi bir müdahalenin, ABD üsleri ve savaş gemilerine yönelik ağır saldırılarla karşılık bulacağı belirtilmişti.

GERİLİM TIRMANMAYA DEVAM EDİYOR

Hürmüz Boğazı çevresinde son dönemde artan askeri hareketlilik, İran ile ABD arasındaki tansiyonu yeniden yükseltti. İran’ın petrol sevkiyatına yönelik müdahalelere sert tepki göstermesi, bölgedeki güvenlik risklerini artırırken, karşılıklı açıklamalar dikkatle takip ediliyor.

Uzmanlar, taraflar arasındaki sert söylemlerin enerji piyasaları ve deniz ticareti üzerinde küresel etkiler oluşturabileceği değerlendirmesinde bulunuyor. Özellikle Hürmüz Boğazı’nın dünya petrol taşımacılığındaki kritik rolü nedeniyle yaşanabilecek yeni bir kriz, uluslararası piyasalarda yakından izleniyor.

DENİZ KUVVETLERİ DE TEYAKKUZDA

İran Devrim Muhafızları Ordusu Deniz Kuvvetleri, İran’a ait petrol tankerleri ve ticari gemilere yönelik olası müdahalelere ilişkin dikkat çeken bir açıklama yaptı. “Uyarı” başlığıyla yayımlanan açıklamada, İran bağlantılı deniz araçlarına yönelik herhangi bir girişimin ağır askeri karşılıkla yanıtlanacağı belirtildi.

Açıklamada, ABD’nin bölgedeki askeri üsleri ve savaş gemilerinin hedef alınacağı ifade edilerek, İran’ın deniz güvenliği konusunda geri adım atmayacağı mesajı verildi.

Küresel enerji ticareti açısından kritik öneme sahip Hürmüz Boğazı, son aylarda İran ile ABD arasındaki gerilimin merkezinde yer alıyor. İran, daha önce yaşanan çatışmaların ardından boğazdaki geçişleri kısıtlamış, bu durum uluslararası petrol fiyatlarında ciddi yükselişe neden olmuştu.

ABD’nin İran’a yönelik deniz ablukası uygulamaları ve İran bağlantılı gemilere müdahaleleri sonrası bölgede karşılıklı hamleler hız kazandı. İran yönetimi de buna karşılık bazı ticari gemilere el koymuş ve bölgedeki askeri varlığını artırmıştı.

Son dönemde Umman Denizi ve Hint Okyanusu çevresinde yaşanan karşılıklı operasyonlar, bölgedeki tansiyonu daha da yükseltirken, taraflardan gelen sert açıklamalar olası yeni kriz ihtimalini gündemde tutuyor.

Uzmanlar, Hürmüz Boğazı’nda yaşanabilecek yeni bir gerilimin küresel enerji piyasaları ve uluslararası deniz ticareti üzerinde önemli etkiler yaratabileceğine dikkat çekiyor.