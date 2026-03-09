Cumhurbaşkanı Erdoğan düzenlenen Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısının ardından basına açıklamalar yapıyor.

'TEYAKKUZ HALİNDEYİZ'

İran krizi ve Türkiye'ye düşen füzelerin ardından neler söyleyeceği beklenen Erdoğan şu ifadeleri kullandı:

"- İran krizinin yansımalarını ele aldık. Ekonomiden ticarete, sınır güvenliğine uzanan yelpazede krizin olası etkilerini değerlendirdik."

- 28 Şubat'tan beri tüm birimlerimizle teyakkuz halindeyiz. Devletimizin tüm kurumlarını seferber etmiş durumdayız."

- Bölgemizin istikrarsızlığa sürüklenmesi amacıyla ateşe benzin dökenlere rağmen biz ateşe su taşıyor, yangını daha fazla büyümeden kontrol altına almanın ve mümkünse söndürmenin samimi mücadelesini veriyoruz. 16 liderler çözüm için görüştük."

- Hedefimiz öncelikle ülkemizi bu yangından uzakta tutmaktır. Türkiye'nin güvenliğini, 86 milyonun huzurunu temin etmek en büyük hassasiyetimizdir. Ne devletimiz ne de hükümetimiz asla acz içinde değildir"

- Türkiye, İran krizinde hakkın, adaletin, uluslararası hukukun, barışın ve istikrarın tarafındadır, çatışmaların diyalog yoluyla çözülmesinden yanadır"