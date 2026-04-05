İran Dini Lideri Mücteba Hamaney’in danışmanı Ali Ekber Velayeti, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajda, "Direniş Cephesi’nin komuta merkezinin, Babu’l Mendeb’i Hürmüz Boğazı gibi değerlendirdiğini" belirtti.

ENERJİ AKIŞI VE KÜRESEL TİCARET

Velayeti mesajında, "Beyaz Saray aptalca hatalarını tekrarlamayı planlıyorsa, enerji akışının ve küresel ticaretin tek bir hareketle sekteye uğratılabileceğini yakında anlayacaktır" ifadelerini kullandı.

BABU’L MENDEB BOĞAZI'NIN ÖNEMİ

Kızıldeniz’de Yemen’in güneybatısında yer alan Babu’l Mendeb Boğazı Arap Yarımadası ile Afrika arasında yer alıyor. Kızıldeniz’i Aden Körfezi ve Hint Okyanusu’na bağlıyor.

Kızıldeniz’de Yemen’in güneybatısında yer alan Babu’l Mendeb Boğazı Arap Yarımadası ile Afrika arasında yer alıyor. Kızıldeniz’i Aden Körfezi ve Hint Okyanusu’na bağlıyor.

Mısır’ın kuzeyinde Süveyş Kanalı’nın inşa edilmesiyle, Akdeniz ile Doğu Asya arasındaki bağlantının bir parçasını oluşturan Babu’l Mendeb Boğazı stratejik ve ekonomik olarak önemli. Dünya Ticaret Örgütü’nün verilerine göre boğaz, diğer alternatif güzergahlara göre deniz seferlerini ortalama 14 gün kısaltıyor.

Uluslararası Enerji Ajansı’na göre deniz yoluyla günlük taşınan petrolün yaklaşık yüzde 10’u Babu’l Mendeb Boğazı’ndan geçiyor.

TAZMİNAT TALEBİ VE DİĞER DEVLETLERE ÇAĞRI

İran, Hürmüz Boğazı'nın "İran'a yönelik saldırıların meydana getirdiği zararın, yeni bir geçiş statüsü ile elde edilecek gelirin bir kısmıyla telafi edildikten sonra açılacağını" bildirdi.

İran’ın Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilciliği ise "Uluslararası toplum ve tüm devletlerin, bu tür ağır savaş suçlarını önleme yönünde hukuki yükümlülükleri bulunmaktadır. Harekete geçmelidirler. Yarın çok geç olacaktır" ifadelerini kullandı.

HÜRMÜZ KRİZİ

ABD ve İsrail'in İran'a yönelik 28 Şubat'ta başlattığı saldırılar sonrası İran Devrim Muhafızları Ordusu Genel Komutanı Danışmanı Tuğgeneral İbrahim Cebbari, Hürmüz Boğazı'nı geçişlere kapattıklarını ve geçmeye çalışan gemilere saldıracaklarını bildirmişti.

HÜRMÜZ BOĞAZI'NDAKİ PETROL SEVKİYATI ASYA'YA GİDİYOR

Basra Körfezi'nin ağzındaki Hürmüz Boğazı, Orta Doğu'daki petrol ve sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) üretimini Umman Denizi ve Hint Okyanusu üzerinden dünya pazarlarına bağlıyor. S&P Global Energy verilerine göre, küresel petrol tedarikinin yüzde 20'si Hürmüz Boğazı'ndan Asya ülkeleri başta olmak üzere uluslararası piyasalara ulaşıyor.

Boğaz'dan taşınan günlük yaklaşık 15 milyon varil ham petrolün 5,3 milyon varilini tek başına Çin alıyor. Hürmüz Boğazı'ndan geçen ham petrolün 2 milyon varili Hindistan'a, 1,7'şer milyon varili Japonya ve Güney Kore'ye giderken 4,2 milyon varil diğer ülkelere tedarik ediliyor.

Suudi Arabistan günlük 5,1 milyon varille Hürmüz Boğazı'ndaki ham petrol sevkiyatının en büyük ihracatçısı konumunda. Bu ülkeyi Irak 3,3 milyon varil ham petrolle, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) 2,6 milyon, İran 1,7 milyon, Kuveyt bir milyon ve diğer ülkeler toplamda bir milyon varille takip ediyor.

Boğaz, ham petrolün yanı sıra işlenmiş petrol ürünleri ihracatı için de kritik önemde bulunuyor. Hürmüz Boğazı'ndan geçen günlük yaklaşık 5 milyon varil petrol ürününün en büyük ihracatçısı konumunda ise 1,26 milyon varille BAE ve 1,04 milyon varille Suudi Arabistan öne çıkıyor.