İran Genelkurmay Başkanlığı Sözcüsü Ebulfazl Şikarçi, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'ne (IKBY) ABD'nin sahaya sürmeye çalıştığı silahlı Kürt gruplara ilişkin, "Kuzey Irak bölgesinin liderleri kendi egemenliklerini düşünüyorlarsa çeteleri durdurmalı; aksi takdirde altyapılarına saldırılacak ve güvensizliğin acısını tadacaklar." ifadelerini kullandı. İran Genelkurmay Başkanlığı Sözcüsü Şikarçi, devlet televizyonunda katıldığı programda konuştu. ABD'nin sahaya sürmeye çalıştığı silahlı Kürt gruplara ilişkin, IKBY'ye uyarıda bulunan Şikarçi, "Kuzey Irak bölgesinin liderleri kendi egemenliklerini düşünüyorlarsa çeteleri durdurmalı; aksi takdirde altyapılarına saldırılacak ve güvensizliğin acısını tadacaklar." dedi. Şikarçi, "Kuzey Irak bölgesinin liderleri bu gruplara geçiş yolu açarsa bu bölgedeki tüm altyapıyı ve tesislerini vuracak ve düşmanımıza acımayacağız." ifadelerini kullandı. Amerikan CNN televizyonu, ABD'li kaynaklara dayanarak, ABD Merkezi Haberalma Teşkilatının (CIA), İran'da ayaklanma çıkarmak amacıyla Irak'ın kuzeyindeki silahlı Kürt grupları sahaya sürmeye çalıştığını iddia etmişti.

