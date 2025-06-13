İsrail, sabaha karşı İran'a hava saldırıları düzenledi. Saldırıda İran Genelkurmay Başkanı Bakıri ile Devrim Muhafızları Ordusu Komutanı Selami üst düzey askerler öldü. İran saldırıların ardından İsrail'e misillime başlattı, İsrail'e karşı 100’den fazla insansız hava aracı yönlendirdi.

İRAN'DAN İSRAİL'E 100'DEN FAZLA İNSANSIZ HAVA ARACI

İsrail ordusu, İran'ın düzenlenen saldırıların ardından misilleme için İsrail'e karşı 100'den fazla insansız hava aracı (İHA) yönlendirdiğini açıkladı.

İsrail ordu sözcüsü Avichay Adraee, X hesabından yaptığı açıklamada, son birkaç saat içerisinde İHA'ların İsrail'e doğru hareket etmeye başladığını belirtti.

Adraee, İran tarafından havalandırılan İHA'ların İsrail'e ulaşmadan etkisiz hale getirilmesi için harekete geçtiklerini kaydetti.

İran Devrim Muhafızları Ordusu'na yakınlığıyla bilinen "Sepahnews", İran'dan İsrail’e kamikaze İHA'ların gönderildiğini duyurdu.

İsrail ordusunun X hesabından yapılan paylaşımda ise İran Genelkurmay Başkanı Muhammed Bakıri ve Devrim Muhafızları Komutanı Hüseyin Selami'nin öldürüldüğü teyit edilirken İran genelinde gerçekleştirilen saldırılarda 200'den fazla savaş uçağının kullanıldığı aktarıldı.

İsrail basını, güvenlik kaynaklarının birkaç saat içerisinde İran'ın misillemede bulunacağını tahmin ettiğini aktarmıştı.

İran'ın İsrail'e yönelik füze saldırısı başlatmasının beklendiğine işaret edilmişti.

TAHRAN'DA PATLAMA SESLERİ

İsrail'in saldırı tehditlerinin ardından Tahran'ın merkezinden en az 4 şiddetli patlama sesi duyuldu. İran devlet televizyonu, İsrail'in, Tebriz kentini de hedef aldığı bildirildi. İran devlet televizyonu da İsrail saldırısında Genelkurmay Başkanı Bakıri hayatını kaybettiğini duyurdu.

HAMANEY: İSRAİL'E SERT KARŞILIK VERECEĞİZ

İran Lideri Ali Hamaney, İsrail'in saldırılarında bazı komutan ve bilim insanlarının hayatını kaybettiğini belirterek, İsrail'e sert karşılık vereceklerini açıkladı.

"AĞIR BİR CEZANIN KENDİSİNİ BEKLEDİĞİNİ BİLMELİ"

Devlet televizyonuna göre, Ali Hamaney İsrail'in İran'a yönelik saldırılarını ilişkin yazılı mesaj yayımladı. Hamaney mesajında, İsrail'in yerleşim yerlerine yönelik saldırı ile "kötü doğasını" gösterdiğini anlatarak, "Bu rejim, ağır bir cezanın kendisini beklediğini bilmelidir." ifadesini kullandı.

İran silahlı kuvvetlerinin İsrail'i rahat bırakmayacağını aktaran Hamaney, "Düşmanın saldırılarında birkaç komutan ve bilim insanı şehit oldu. Yerlerine geçenler ve meslektaşları, görevlerini derhal üstlenecektir." değerlendirmesinde bulundu.

Hamaney, mesajında, "Siyonist rejim, bu cinayetle kendisi için acı ve ıstıraplı bir kader hazırladı ve kesinlikle bunun karşılığını alacaktır." ifadesine yer verdi.

İSRAİL BAŞBAKANI: OPERASYONLAR DEVAM EDECEK

İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu İran'a yönelik operasyonların devam edeceğini söyledi.

İSRAİL ORDUSU: BİZİ ZOR SAATLER BEKLİYOR

İsrail Ordusu'ndan da "Bizi zor saatler bekliyor, İran'ın saldırılarına karşı hazırlıklıyız" mesajı paylaşıldı.

TÜRKİYE'DEN İLK AÇIKLAMA AKP SÖZCÜSÜ'NDEN

AKP Sözcüsü Ömer Çelik, İsrail'in saldırılarını kınadıklarını bildirdi. Çelik, "İsrail İran’a saldırarak tüm bölgeyi ateşe atan vahşi ve barbar saldırılarına bir yenisini ekledi. Bu hukuksuz saldırıyı en güçlü şekilde kınıyoruz. İsrail saldırısının hiçbir meşruiyeti ve gerekçesi olamaz. Bu barbarca bir saldırganlıktır." dedi.

UÇAKLAR ROTA DEĞİŞTİRİYOR

Hindistan, Birleşik Arap Emirlikleri Suudi Arabistan gibi ülkelerden kalkan ve dünyanın birçok noktasına sefer düzenleyen hava yolu şirketleri çatışmalar nedeniyle rotalarını değiştirme kararı aldı.

İran veya Irak üzerinden gelip Türkiye'den Avrupa ya da ABD'ye yönelen uçaklar şimdi Suudi Arabistan'ın kuzeyinden seyredip Ürdün'ün güneyinden geçip Mısır'ın kuzeydoğusundan geçip Türkiye ya da Yunanistan hava sahasını kullanıp mevcut rotalarına dönüp seyahatlerine devam ediyor.