Orta Doğu’da tansiyonun zirve yaptığı ABD-İran-İsrail savaşında, diplomatik saflaşmalar askeri mühimmatlara taşındı. İspanya Başbakanı Pedro Sanchez’in, Washington yönetiminin baskılarına direnerek İspanya’daki askeri üsleri İran’a yönelik operasyonlara kapatması, Tahran’da geniş yankı buldu.

İran ordusunun, İsrail hedeflerine fırlatılmaya hazırlanan balistik füzelerin üzerine Sanchez’in fotoğraflarını ve kendisine yönelik teşekkür mesajlarını içeren görselleri yapıştırmaya başladığı bildirildi. Bu hamle, Madrid’in Batı ittifakı içindeki çatlak sesini savaşın sembolik bir unsuru aline getirdi.

İSPANYA DESTEK VERMEYEN NATO ÜLKELERİNİN BAŞINDA

Başkan Trump, son açıklamasında İran’a yönelik askeri stratejisini en sert ifadelerle dile getirerek, enerji tesislerine yönelik ültimatomun sonucunun dünya için "harika" olacağını savundu.

İran’ın tamamen yok edilmesine yönelik senaryoları masada tuttuğunu belirten Trump, bölgedeki stratejik düğüm noktası olan Hürmüz Boğazı üzerindeki ablukanın kırılması için geri sayımın başladığını vurguladı. ABD’nin bu kararlı tutumuna karşılık, İspanya gibi NATO müttefiki ülkelerin operasyonel desteği reddetmesi, krizin uluslararası ittifak yapılarındaki sarsıntıyı da derinleştiriyor.

Gelişmelerin odağındaki Pedro Sanchez ise İran’a yönelik saldırgan politikaları eleştiren tutumuyla Avrupa’da farklı bir kulvar açmış durumda. İran’ın füzeler üzerinden yürüttüğü bu sıra dışı "teşekkür" kampanyası, İspanya’nın üs kararıyla kazandığı stratejik önemi teyit ederken, bölgedeki savaşın sadece fiziksel değil, psikolojik bir harp boyutuna da evrildiğini kanıtlıyor.