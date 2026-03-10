ABD Başkanı Donald Trump'ın 'Hürmüz Boğazı'nın kapatılması halinde İran'ı 20 kat daha fazla vuracağı' ve 'İran'la konuşmanın mümkün olduğunu' söylemesinin ardından İran'ın Güvenlik Konseyi Başkanı Ali Laricani Trump'ı son derece sert bir dille uyardı.

Laricani, Trump'a “İran halkı sizin boş tehditlerinizden korkmuyor, sizden daha büyük olan İran ulusunu ortadan kaldıramadılar" dedi. Laricani, açıklamasının devamında Trump'a "dikkat et, elenme" uyarısını yaptı.

Laricani, Trump'ın Hürmüz Boğazı hakkında yaptığı açıklamasından sonra boğazdaki son duruma da değinen Laricani "“Hürmüz Boğazı ya herkes için barış ve refah boğazı olacak ya da savaş çığırtkanları için yenilgi ve acı boğazı olacak" dedi.