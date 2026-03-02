İran, saldırılarını genişleterek askeri üslerden sonra Körfez ülkelerinin fabrikalarını ve petrol rafinerilerini vurmaya başladı.

İran, Suudi Arabistan'daki Aramco petrol rafinerisini vurdu. Ras Tanura'daki petrol rafinerisi hedef aldı.

Suudi Arabistan'daki Aramco tesisi Orta Doğu'nun en büyük petrol rafinerilerinden biri. Bu tesis tek başına günde 550 bin varil petrol üretiyor.

İran kaynakları tesisisin bir kamikaze İHA ile hedef alındığını belirtti. Petrol silolarından dev duman bulutları yükseliyor.

Bloomberg'e göre rafineri saldırıdan sonra faaliyetlerine geçici olarak son verdi. Aramco tesisteki hasarı tespit için çalışma başlattığını duyurdu.

PETROL FİYATLARI YÜKSELİYOR

Londra'da ham petrol, hafta sonu başlayan savaşın ardından yüzde 9,7 artışla işlem gördü. TSİ 10.54'te 80 dolardan seyrediyor.

Önemli enerji altyapısına yönelik bir saldırı, petrol piyasaları için bir kabus senaryosu olarak kabul ediliyor.

Savaşın büyümesiyle birlikte, hayati önem taşıyan Hürmüz Boğazı'ndaki deniz trafiği neredeyse tamamen durma noktasına geldi. İran, tüm boğazı kapattığını duyurdu.

BAHREYN'DE ALÜMİNYUM FABRİKASI VURULDU

Bahreyn'de ise Aluminyum Bahreyn (Al-Ba) Şirketi İran füzelerinin hedefine girdi. Fabrika'dan dumanlar yükseldi.

Kuveyt'de patlamalar duyuldu. Bahreyn ve BAE'da ABD askeri üslerinin vurulduğu aktarıldı.