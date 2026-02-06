ABD ile savaşın eşiğinde olan İran'dan bugün Umman'da yapılması kararlaştırılan görüşmeler öncesi çarpıcı bir açıklama geldi.
İran medyasına açıklama yapan İran Meclisi Ulusal Güvenlik ve Dış Politika Komisyonu Sözcüsü İbrahim Rızai, bugün Umman'da yapılacak ABD ile müzakerelerde füze programı ile (düşük düzeyli) uranyum zenginleştirme konularının İran’ın 'kırmızı çizgileri' arasında yer aldığını söyledi.
İşte İran-ABD geriliminde dakika dakika son gelişmeler...
23:49 BEYAZ SARAY: TRUMP'IN DİPLOMASİ DIŞINDA BİRÇOK SEÇENEĞİ OLDUĞUNU HATIRLATMAK İSTERİM
Beyaz Saray Sözcüsü Leavitt, düzenlediği basın brifinginde İran ile ilgili açıklama yaptı.
ABD'li sözcü, İran'la müzakerelerin önce Türkiye'de yapılacağının açıklandığının hatırlatılıp sonra Umman'a alınması sürecine ilişkin soruya cevap verirken ABD'nin pozisyonunu yeniden dile getirmekle yetindi.
Leavitt, "Başkan, ister müttefiklerimiz ister düşmanlarımız olsun, dünyanın dört bir yanındaki ülkelerle ilişkilerinde her zaman diplomasiyi ilk seçenek olarak görmektedir. Bu nedenle, Özel Temsilci (Steve) Witkoff ve Jared Kushner yarın (bugün) bu görüşmeler için Umman'a gidecekler ve sonuçlarını göreceğiz. Başkan, onlardan gelecek haberi bekleyecek." değerlendirmesini yaptı.
Trump'ın İran'la müzakerelerden beklentisinin ne olduğunu da değerlendiren Leavitt, "Başkan'ın İran rejimine yönelik talepleri oldukça nettir ve nükleer kapasitenin sıfırlanması konusunda açık bir tavır sergilemiştir." ifadesini kullandı ve ABD yönetiminin Umman'daki görüşmelerden çıkacak sonucu görmek istediğini vurguladı.
Beyaz Saray Sözcüsü ayrıca, "Bu müzakereler sürerken, İran rejimine, Başkan'ın diplomasi dışında birçok seçeneği olduğunu da hatırlatmak isterim." yorumunu yaptı.
22:31 İRAN: BASRA'DA İKİ PETROL TANKERİNE EL KOYDUK
İran devlet televizyonuna konuşan Devrim Muhafızları Ordusu Deniz Kuvvetleri 2. Bölge Komutanı Haydar Hüneriyan Mücerred konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Farisi Adası civarında yakıt kaçakçılığı yapan 2 tanker ele geçirildi. 1 milyon litreden fazla kaçak yakıt taşınan teknelerdeki 15 yabancı mürettebat gözaltına alındı." ifadelerini kullandı.
22:19 TRUMP: ABD DÜNYANIN EN GÜÇLÜ ÜLKESİDİR
"Amerika Birleşik Devletleri dünyanın en güçlü ülkesidir. İlk dönemimde, yeni ve birçoğu yenilenmiş nükleer silahlar da dahil olmak üzere orduyu tamamen yeniden inşa ettim." ifadelerini kullanan ABD Başkanı Donald Trump, "İkinci Dünya Savaşı sırasında denizlerde dolaşan Iowa, Missouri, Alabama ve diğerlerinden 100 kat daha güçlü savaş gemileri ekliyoruz. Pakistan ve Hindistan, İran ve İsrail, Rusya ve Ukrayna arasında dünya çapında nükleer savaşların çıkmasını engelledim." dedi.
22:05 'İRAN'A GİDEN BÜYÜK BİR FİLOMUZ VAR'
ABD Başkanı Donald Trump, "İranlılar, bizimle müzakere ediyorlar çünkü onlara saldırmamızı istemiyorlar. Biliyorsunuz, İran'a giden büyük bir filomuz var." ifadesini kullandı.
21:43 'LİDERLER GEMİYİ TERK EDİYOR, İRAN'I DOLAR KITLIĞINA SOKTUK'
ABD Hazine Bakanı Scott Bessent'in İranlı liderler ile ilgili kullandığı ifadeler gündemi sarstı. İran'ı dolar krizine soktuklarını belirten Bessent şu ifadeleri kullandı:
İran liderlerinin deli gibi yurt dışına para transfer ettiğini gördük. Yani fareler gemiyi terk ediyor. Bu da sonun yaklaştığını bildiklerine dair iyi bir işaret.
Yapabileceğimiz ve yapmış olduğumuz şey, ülkede bir dolar kıtlığı yaratmaktır. Bu strateji, Aralık ayında İran'daki en büyük bankalardan birinin batmasıyla hızlı ve görkemli bir doruk noktasına ulaştı. Bankaya hücum edildi. Merkez bankası para basmak zorunda kaldı.
İran para birimi serbest düşüşe geçti. Enflasyon patladı ve bu nedenle İran halkını sokaklarda gördük.
Söz konusu açıklamalar, bugün başlayacak olan müzakereler öncesi İran tarafı için bir uyarı olarak yorumlandı.
21:58 ABBAS ARAKÇİ UMMAN'A GİTTİ
İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, ABD ile bugün gerçekleştirilecek olan müzakerelere katılmak üzere Umman'a gitti.
İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, Amerikan X şirketinin sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında, Erakçi'nin beraberindeki diplomatik heyetle Umman'a hareket ettiğini bildirdi.
ABD ile bugünkü müzakerelere ilişkin Bekayi, "Bu diplomatik girişim, nükleer meselede adil, karşılıklı olarak kabul edilebilir ve onurlu bir anlayışa ulaşma amacıyla yürütülmektedir." ifadelerini kullandı.
20:57 WİTKOFF KATAR'DA
Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff ile Trump'ın damadı ve eski başdanışmanı Jared Kushner, İran ile Umman'da yapılması planlanan nükleer görüşmeler öncesinde Katar'a gitti.
Beyaz Saray'dan ismi açıklanmayan bir yetkili, Trump'ın Orta Doğu politikasının kilit isimleri Witkoff ve Kushner'in İran ile bugün yapılması planlanan görüşme öncesinde Katar'ın başkenti Doha'ya geldiğini söyledi.
19:17 'ABD SIFIR ZENGİNLEŞTİRME İSTİYORSA ŞİMDİDEN MÜZAKERELERİN BAŞARISIZ OLDUĞU SÖYLENMELİDİR'
İran medyasına açıklama yapan İran Meclisi Ulusal Güvenlik ve Dış Politika Komisyonu Sözcüsü İbrahim Rızai, bugün Umman'da yapılacak ABD ile müzakerelerde füze programı ile (düşük düzeyli) uranyum zenginleştirme konularının İran’ın "kırmızı çizgileri" arasında yer aldığını söyledi.
Rızai, "İran'ın kırmızı çizgileri değişmedi ve eğer Amerikalılar aynı önceki yöntemle müzakerelere katılmak ve örneğin sıfır zenginleştirme gibi taleplerde bulunmak istiyorlarsa, şimdiden müzakerelerin başarısız olduğu söylenmelidir." dedi.