ABD ile savaşın eşiğinde olan İran'dan bugün Umman'da yapılması kararlaştırılan görüşmeler öncesi çarpıcı bir açıklama geldi.

İran medyasına açıklama yapan İran Meclisi Ulusal Güvenlik ve Dış Politika Komisyonu Sözcüsü İbrahim Rızai, bugün Umman'da yapılacak ABD ile müzakerelerde füze programı ile (düşük düzeyli) uranyum zenginleştirme konularının İran’ın 'kırmızı çizgileri' arasında yer aldığını söyledi.

İşte İran-ABD geriliminde dakika dakika son gelişmeler...

23:49 BEYAZ SARAY: TRUMP'IN DİPLOMASİ DIŞINDA BİRÇOK SEÇENEĞİ OLDUĞUNU HATIRLATMAK İSTERİM

Beyaz Saray Sözcüsü Leavitt, düzenlediği basın brifinginde İran ile ilgili açıklama yaptı.

ABD'li sözcü, İran'la müzakerelerin önce Türkiye'de yapılacağının açıklandığının hatırlatılıp sonra Umman'a alınması sürecine ilişkin soruya cevap verirken ABD'nin pozisyonunu yeniden dile getirmekle yetindi.

Leavitt, "Başkan, ister müttefiklerimiz ister düşmanlarımız olsun, dünyanın dört bir yanındaki ülkelerle ilişkilerinde her zaman diplomasiyi ilk seçenek olarak görmektedir. Bu nedenle, Özel Temsilci (Steve) Witkoff ve Jared Kushner yarın (bugün) bu görüşmeler için Umman'a gidecekler ve sonuçlarını göreceğiz. Başkan, onlardan gelecek haberi bekleyecek." değerlendirmesini yaptı.

Trump'ın İran'la müzakerelerden beklentisinin ne olduğunu da değerlendiren Leavitt, "Başkan'ın İran rejimine yönelik talepleri oldukça nettir ve nükleer kapasitenin sıfırlanması konusunda açık bir tavır sergilemiştir." ifadesini kullandı ve ABD yönetiminin Umman'daki görüşmelerden çıkacak sonucu görmek istediğini vurguladı.

Beyaz Saray Sözcüsü ayrıca, "Bu müzakereler sürerken, İran rejimine, Başkan'ın diplomasi dışında birçok seçeneği olduğunu da hatırlatmak isterim." yorumunu yaptı.

22:31 İRAN: BASRA'DA İKİ PETROL TANKERİNE EL KOYDUK

İran, Umman Denizi’nde 2 petrol tankerine el koyduklarını ve 15 mürettebatı gözaltına aldıklarını açıkladı.