Milli Savunma Bakanlığı, İran'dan ateşlenip Türk hava sahasına yöneldiği tespit edilen bir balistik mühimmatın, Doğu Akdeniz'de konuşlu NATO hava ve füze savunma unsurları tarafından etkisiz hale getirildiğini bildirdi.



Mühimmatı düşüren teçhizatın bir kısmı Hatay'ın Dörtyol ilçesine düşerken, şans eseri olayda ölü ya da yararlı olmadı. Olayın ardından Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, mevkidaşı Arakçi'ye tepkisini bildirirken, füzenin hangi noktayı vurmak amacıyla fırlatıldığı henüz belirsizliğini koruyor.



İRAN: 'SALDIRILAR DEVAM EDECEK'



Türkiye, bölgede artan füze yoğunluğunun Türkiye için de bir tehdit oluşturduğunu ve İran'ın çevredeki ülkelere kontrolsüz saldırılardan vazgeçmesi gerektiğini belirtirken, İranlı yetkililer ile Türk yetkililer arasında yapılan görüşmelerin detaylarını Al Jazeera açıkladı.



İran Dışişleri Bakanı Arakçi, Hakan Fidan ile yaptığı görüşmede Tahran'ın İsrail ve ABD'nin saldırılarına karşı askeri yanıt vermeyi sürdüreceğini söyledi. Arakçi, İran'ın saldırılarının ülkeye karşı saldırıları planlamak ve gerçekleştirmek için kullanılan üsleri hedef aldığını ve Tahran'ın eylemlerini uluslararası hukuka uygun olarak değerlendirdiğini sözlerine ekledi.



GÖRÜŞME BÜYÜKELÇİ ZİYARETİNİN ARDINDAN GERÇEKLEŞTİ



Fidan ve Arakçi arasındaki ikinci görüşme, Türk hava sahasına yöneldiği için düşürülen İran füzesiyle ilgili İran Büyükelçisi Dışişleri Bakanlığı'na çağrılmasının ardından gerçekleşti.