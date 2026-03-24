İran ile Türkiye arasındaki enerji trafiğinde kriz yaşanıyor.

Edinilen bilgilere göre, İran’ın devasa enerji havzası Güney Pars sahasında meydana gelen saldırı sonrası Türkiye’ye yönelik doğal gaz sevkiyatı durduruldu. Teknik ekiplerin durumu incelediği bildirilirken, akışın ne zaman normale döneceği belirsizliğini koruyor.

SALDIRI SONRASI BÖLGESEL ENERJİ KRİZİ

Bloomberg'in haberine göre İsrail, 18 Mart tarihinde İran’ın devasa Güney Pars gaz sahasını hedef aldı. Tahran yönetimi bu saldırıya, Basra Körfezi'ndeki Arap ülkelerine ait enerji varlıklarını vurarak karşılık verdi. Bu misillemeler kapsamında Katar'daki, küresel sıvılaştırılmış doğal gazın (LNG) yaklaşık beşte birini üreten Ras Laffan tesisleri de hedef alındı.

Bu karşılıklı saldırılar dalgası, Avrupa gaz vadeli işlemlerinin son üç yılın en yüksek seviyesine fırlamasına neden oldu. Fiyatlar, savaş öncesi seviyelerin %66 üzerinde seyretmeye devam ediyor.

TÜRKİYE'NİN ENERJİ ARZINDA SON DURUM

Türkiye Doğal Gaz Dağıtıcıları Birliği verilerine göre, Türkiye geçtiğimiz yıl doğal gaz ihtiyacının yaklaşık %14’ünü İran’dan karşıladı. Sevkiyatın durmasıyla birlikte Ankara; ana tedarikçileri olan Rusya ve Azerbaycan’dan gelen akışa ve stratejik stoklarına odaklandı.

Konunun hassasiyeti nedeniyle isimlerini vermek istemeyen yetkililer, Türkiye’nin elinde kullanılabilecek ciddi bir stok bulunduğunu belirtti. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ise konuya ilişkin henüz resmi bir açıklama yapmadı.

TÜRKİYE'NİN GAZ DEPOLARI TÜKETİM TAKİPTE

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, geçtiğimiz Kasım ayında yaptığı açıklamada Türkiye’nin 6,3 milyar metreküplük gaz depolama tesislerinin tam kapasiteyle dolu olduğunu belirtmişti. Geçen yılın Mart ayı verilerine göre Türkiye, günde ortalama 230 milyon metreküp gaz tüketiyor. Mevcut stokların ve diğer boru hatlarının, kesintinin etkilerini dengelemesi bekleniyor.

GÜNEY PARS'IN STRATEJİK ÖNEMİ VE IRAK ÖRNEĞİ

Güney Pars sahası, İran’ın hem iç elektrik üretimi hem de ihracat geliri için hayati bir öneme sahip. Saldırı sonrası İran, sadece Türkiye’ye değil, komşusu Irak’a olan akışı da kesti. Bağdat Elektrik Bakanlığı’ndan Pazartesi günü yapılan açıklamada, Irak’a giden gazın kısmen yeniden verilmeye başlandığı duyuruldu.

İran, barış dönemlerinde dahi kış aylarında artan iç talebi veya teknik arızaları gerekçe göstererek Türkiye’ye gaz akışını zaman zaman askıya almasıyla biliniyor. Ancak bu kez kesintinin askeri bir operasyon sonrası gelmesi, arz güvenliği konusundaki endişeleri artırıyor.