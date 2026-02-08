Arakçi, 17. Aljazeera Forumu katılmak üzere gittiği Katar’da El Cezire televizyonuna açıklamalarda bulundu.

ABD ve İsrail bombardımanın İran’ın nükleer kabiliyetini yok edemediğini öne süren Arakçi, “(Uranyum) Zenginleştirme faaliyeti devam etmeli ve bu bizim hakkımız. Ancak zenginleştirme (oranı) konusunda güven verici bir anlaşmaya hazırız.” ifadelerini kullandı.

ABD ile müzakereler için iyi bir başlangıç yaptıklarını savunan Arakçi, iki ülke arasında güven inşa edilebilmesi için uzun bir süreye ihtiyaç olduğunu belirterek, “Füzeler asla müzakere konusu değil. Çünkü bu konu bizim savunmamıza yönelik.” değerlendirmesinde bulundu.

'BÖLGEDEKİ ÜSLERİ HEDEF ALIRIZ'

Arakçi, müzakerelerin her türlü tehdit ve baskıdan uzak bir şekilde gerçekleştirilmesi gerektiğini vurgulayarak, ABD’den bu yönde bir yaklaşım beklediklerini yineledi.

Olası bir ABD saldırısı hakkında da konuşan Arakçi, "Washington’un bize saldırması durumunda, ABD topraklarına saldırma imkanımız bulunmuyor. Ancak bölgedeki üsleri hedef alırız." uyarısında bulundu.

LİSTEDE TÜRKİYE DE VAR

İran Devlet Medyası tarafından yayınlanan görsellerde, ABD'nin İran'a saldırması halinde karşılık verilecek potansiyel ABD üslerine yer verildi.

ABD askerlerinin konuşlandığı ABD üsleri ve NATO üslerinin bulunduğu haritada, Türkiye'den de İncirlik Üssü'ne yer verildi.



Türkiye'de ABD askerlerinin konuşlandığı çok sayıda NATO üssü bulunurken, doğrudan ABD'ye tahsis edilmiş herhangi bir askeri üs bulunmamakta.

İRAN VE ABD ARASINDAKİ MÜZAKERELER

İran ile ABD arasında, Haziran 2025'te İsrail ve ABD'nin İran'a saldırıları sonrasında kesintiye uğrayan nükleer görüşmeler, Umman'da yeniden başlamıştı.

Müzakereler, Tahran-Washington arasında tansiyonun yeniden yükseldiği, Washington'un Tahran'a karşı bölgede askeri yığınağını artırdığı bir dönemde gerçekleşmişti.

Müzakerelerde İran heyetine Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi başkanlık ederken, ABD'yi Başkan Donald Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff temsil etmişti.

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, ABD ile yapılan görüşmeler için, "İran ile ABD arasında Maskat'taki müzakereler, tarafların görüşmeleri sürdürme yönünde mutabakata varmasıyla sona erdi." demişti.