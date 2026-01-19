Iran International'ın haberine göre İran devlet televizyonunun uydu yayınları bir siber saldırıyla ele geçirildi.

İran Devlet Televizyonu IRIB'in yayını ele geçiren hackerlar, Ayetullah Ali Hamaney rejimi videolar yayınladı, halkı protestolara devam etmeye çağırdı ve Eski İran prensi Rıza Pehlevi'yi övdü.

Yayınlarda silahlı kuvvetlerin de eylemcilerin safına geçmesi talep edildi. Kaydedilen görüntüler internet yasaklarına rağmen sosyal medyaya ulaştı.

Ekrandaki görüntülerden biri, duvara rejime karşı sloganlardan birini yazan bir polis memuruna yer verildi.

Yayın sırasında halka yönelik "İran halkı mücadelenize devam edin. Özgürlük artık her zamankinden daha yakın. Avrupa sizinle beraber" gibi sloganlar paylaşıldı.

Özellikle güvenlik güçlerine hitaben yayımlanan "Bu mesaj İran ordusuna ve emniyet birimlerinedir. Silahlarınızı kendi halkınıza doğrultmayın ve İran'ın özgürlüğü için ulusun yanında yer alın" denildi.

Ayrıca Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan'ın fotoğrafı eşliğinde yayımlanan mesajda "Sayın Pezeşkiyan, hakikat anı gelmiştir" denildi.

Bu siber saldırı İran'ın dış dünyadan neredeyse tamamen koparıldığı bir dönemde gerçekleşti. Yetkililer protestoların şiddetlendiği 8 Ocak tarihinden bu yana internet erişimini kapalı tutuyor.