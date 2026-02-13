İran'da Devrim Muhafızları'na bağlı olduğu öğrenilen devlet televizyonu Ofogh'taki bir programda, İsrail'e yönelik sert mesajlar içeren bir ekrana taşındı.
Times of Israel'in aktardığına göre, "ölüm listesi" başlığıyla verilen yayında, listede İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun da isminin yer aldığı görüldü.
Söz konusu listede, Netanyahu dışında altı İsrailli yetkilinin fotoğrafı daha yer alırken üzerlerindeki nişan işaretleri dikkat çekti.
Yayın sırasında sunucu, listeyi aktardıktan sonra İbranice ifadeler kullanarak, "Ölüm zamanını biz belirleyeceğiz, Ababil'i bekleyin" dedi.
"Ababil"in İran yapımı insansız hava aracı olduğu biliniyor.