İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, Umman'daki görüşmelerden sonra Katar merkezli Al Jazeera kanalına verdiği demeçte Tahran'ın uranyum zenginleştirme konusunda "güvene dayalı bir anlaşmaya" hazır olduğu söyledi, ancak İran'ın balistik füze programının tartışmaya açık olmadığını vurguladı.

ABD ve İran arasındaki nükleer sorunun ancak müzakereler yoluyla çözülebileceğini belirten Arakçi, Washington'ın askeri müdahale tehdidiyle İran'ı etkisiz hale getirmeyi denedikten sonra tekrar müzakere masasına döndüğüne dikkat çekti.

Bakan, uranyum zenginleştirmenin ülkesi için vazgeçilmez bir hak olduğunu vurguladı. Arakçi "sıfır uranyum zenginleştirmek gibi bir talebin hiçbir şekilde müzakere masasında yer almadığını" ifade etti.

Arakçi, 12 Gün Savaşı ve savaşı sonlandıran ABD bombardımanına atıfta bulunarak "Bombalamalar bile bizim kabiliyetlerimizi yok etmeyi başaramadı" diye konuştu.

Zenginleştirilmiş uranyumun ülke dışına çıkarılmayacağını ve zenginleştirme derecesinin tamamen İran'ın ihtiyaçlarına göre belirleneceğini dile getirdi.

İRAN FÜZE PROGRAMI MÜZAKEREYE AÇIK DEĞİL

İran Dışişleri Bakanı ABD'nin, ülkesinin füze programına getirmek istediği kısıtlamalara da değindi. ABD İran füze programı kapsamında üretilen füzelerin sayısını ve menzillerini kısıtlamak istiyor.

Arakçi, İran'ın balistik füze programının hiçbir koşulda pazarlık konusu olmayacağını belirtti ve programın "tamamen savunma amaçlı olduğunu" yineledi.

Savaş olasılığının her zaman mevcut olduğunu fakat bunu önlemek adına çaba sarf ettiklerini söyledi.

Arakçi, Washington ile yapılan görüşmeleri "iyi bir başlangıç" olarak nitelendirse de taraflar arasındaki güvenin yeniden inşası için önlerinde hâlâ uzun bir yolun olduğunu kabul etti.

Görüşmelerin ardından yapılan resmi açıklamada, sürecin devam edeceği ve tarafların Maskat’ta tekrar bir araya gelebileceği belirtildi.

Umman Dışişleri Bakanı Bedr el-Busaidi ise yürütülen temasların "çok ciddi" olduğunu ve tarafların pozisyonlarını netleştirerek olası ilerleme alanlarını belirlemelerine yardımcı olduğunu kamuoyuna aktardı.

KOMŞU ÜLKELERE SALDIRMIYORUZ

Bölgesel güvenlik stratejisine değinen Arakçi, İran'ın komşu ülkeleri vuracağıyla ilgili tehditlere açıklık getirdi.

Arakçi, "İran’ın komşu ülkeleri değil yalnızca bölgedeki Amerikan askeri üslerini hedef aldığını" söyledi.

Arakçi ayrıca "Komşu devletlere saldırmıyoruz; bölgedeki ABD üslerini hedef alıyoruz ve ikisi arasında büyük bir fark var" diye ekledi.

ABD topraklarını vurma kapasitelerinin bulunmadığını ancak bir saldırı durumunda yanıtın doğrudan bölgedeki Amerikan varlıklarına yönelik olacağını söyledi.