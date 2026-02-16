İran Ulusal Yüksek Güvenlik Konseyi Sekreteri Ali Laricani, İsrail'i Tahran'ın nükleer programı üzerine ABD ile yürüttüğü müzakereleri sabote etmeye çalışmakla suçladı.

Katar'ın başkenti Doha'da üst düzey yetkililerle bir araya gelen Laricani, El Cezire Arapça kanalına verdiği mülakatta İsrail'in bölgeyi istikrarsızlaştıracak yeni bir savaş başlatma amacı güttüğünü savundu.

İsrail'in stratejisinin “bölgeyi istikrarsızlaştırmak” olduğunu ve gündeminin “İran'la ilgili iddia ettiği endişelerin ötesine geçtiğini” söyledi. Bunun kanıtı olarak Eylül ayında Hamas yetkililerini hedef alan Katar'ın başkentine düzenlediği saldırıya dikkat çekti

Laricani, “Sadece İran'la değil, Katar, Suudi Arabistan ve Türkiye ile de kumar oynuyorlar” diyen Laricani, bölge liderlerine “bunun farkında olmaları” çağrısında bulundu.

Yenilenen görüşmelerin hassas bir aşamada olduğunu belirten Laricani, İsrail’in Washington ile yürütülen süreci rayından çıkarmak için çeşitli bahaneler uydurduğunu ifade etti.

Laricani, "Müzakerelerimiz münhasıran ABD ile, İsrail ile herhangi bir görüşme içinde değiliz ancak İsrail bu sürece dahil olarak görüşmeleri baltalama ve sabote etme niyetindedir" diyerek Tel Aviv'in stratejisinin İran'a yönelik iddia edilen endişelerin ötesine geçtiğini belirtti.

İRAN TATBİKAT BAŞLATTI

İran Devlet medyasının haberine göre, İran Devrim Muhafızları Pazartesi günü Hürmüz Boğazı'nda bir dizi askeri tatbikat başlattı.

Devlet televizyonuna göre, ABD'nin Körfez'e büyük bir deniz gücü konuşlandırmasının ardından, Devrim Muhafızları'nın deniz kuvvetleri, Devrim Muhafızları Komutanı'nın gözetiminde yoğun tatbikatlar yürütme kararı aldı.

Bu tatbikat, bir ay içindeki 2. tatbikat oldu. İran hükümeti, "Hürmüz Boğazı'nın Akıllı Kontrolü” adlı tatbikatla, “olası güvenlik ve askeri tehditler” karşısında operasyonel güçlerin hazırlık durumunun test edecek.

HERKESİN İSTEDİĞİ ANLAŞMA MÜMKÜN

İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi’nin, ABD ile Salı günü yapılacak ikinci nükleer görüşmeler çerçevesinde İsviçre'nin Cenevre kentine vardı. Arakçi, burada önemli açıklamalar yaptı.

Abbas Arakçi, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada "Adil ve hakkaniyetli bir anlaşmaya varmak için gerçekçi fikirlerle Cenevre'deyim. Masada olmayan şey ise tehditler karşısında boyun eğecek bir İran" diye konuştu.

İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Hamid Kanbari ise havacılık madencilik ve enerji sektörlerinde her iki tarafın da çıkarına olacak bir anlaşma zemini aradıklarını belirtti.

Kanbari ekonomik sürdürülebilirliğe vurgu yaparak "Anlaşmanın kalıcı olabilmesi için Amerika Birleşik Devletleri'nin de güçlü ve hızlı ekonomik getiri potansiyeli olan alanlarda bu süreçten fayda sağlayabilmesi esastır" ifadelerini kullandı.

ABD TEHDİTLERİ DİPLOMASİYİ GÖLGELEDİ

Beyaz Saray görüşmeler için Steve Witkoff ve Jared Kushner’i görevlendirdiğini belirtti. İkili, Umman'daki ilk görüşmelerde de ABD'yi temsil etmişti.

Washington yönetimi nükleer programın yanı sıra balistik füzeler ve Hizbullah ve Hüsiler gibi İran'ın vekil güçlerinin de görüşmelere dahil edilmesini istediğini ifade etti. İsrail, bu konuda Washington'a özellikle baskı yapıyor.

Donald Trump'ın İran'ın nükleer faaliyetleri ve hükümet karşıtı protestolara yönelik müdahaleleri nedeniyle savurduğu askeri harekat tehditleri de diplomasi trafiğini gölgeledi.

Tahran yönetimi ise yaptığı açıklamalarda karşılıklı ekonomik kazanımların anlaşmanın uygulanabilirliğini artıracağına inandığını dile getirdi, ancak balistik füze programının tartışmaya açık olmadığını vurguladı.