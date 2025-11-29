İran donanması, yeni gemileri olan "Sahand" ve "Kürdistan" gemilerini suya indirdi. Muhrip gemisi Sahand, bir süredir inşa ediliyordu. Kürdistan gemisi ise daha hızlı bir dönüşüm girdi.

Kürdistan, İran'ın 2019'dan beri kullandığı bir sivil tankerin hızla dönüştürülerek "yüzer üs" haline getirilmesiyle oluşturuldu.

Uzmanlara göre Kürdistan, helikopter ve İHA'larla yapılacak operasyonlar için hazırlandı. Kürdistan, aynı görevi gören "Makran" gemisinin yerini alacak.

Kürdistan gemisi, aslında Japonya yapımı, 28 yıllık bir gemi. 183 metre boya sahip olan gemi en az 7 helikopteri taşıyabilecek şekilde yeniden tasarlandı.

Uzmanlara göre Kürdistan, İran donanması için ikmal tankeri rolü oynayacak. Bunun yanında gemiye gelişmiş sensörler ve hava savunma sistemleri de eklendi.