İran ordusu, Mart ayında Doha’ya düzenlenen bombalama görevinden dönerken dört Su-24 pilotundan üçünün güvenli bir şekilde fırlatma koltuğuyla atladığını, beş ay sonra hala hayatta olduklarını ve Katar tarafından alıkonulduklarını resmen açıkladı.

Pilotlar Javad Salehi, Abdul Majid Dashtian ve Omran Behrushian, bir ABD üssüne yönelik başarılı bir bombalama operasyonunun ardından İran’a dönüş yolunda uçaklarının hava savunma sistemleri tarafından düşürülmesinin ardından canlı olarak yakalandı.

İran Silahlı Kuvvetleri, savaş esirlerinin Kızıl Haç ve aileleriyle iletişime geçmelerine ve mevcut durumlarını bildirmelerine izin verilmediğini vurguladı.

İran ordusu Cenevre anlaşmalarına uyulmasını ve pilotların aileleriyle görüştürülmesini talep etti.