İran'ın Uluslararası Atom Enerjisi elçisi ABD ve İsrail'in Natanz'daki nükleer tesise saldırı düzenlediğini duyurdu.

UAEK elçisi Rıza Necefi, "ABD ve İsrail dün Natanz nükleer tesisini hedef aldı" açıklamasını yaptı.

12 Gün Savaşı'nın sonunda Haziran ayında Natanz, Ishafan ve Fordo nükleer tesisleri ABD B-2 Hayalet uçakları tarafından vurulmuştu.

ABD'nin 'Gece Yarısı Çekici Operasyonu' olarak adlandırdığı bu saldırıdan sonra ABD Başkanı Donald Trump "İran nükleer kapasitesinin tamamen yok edildiğini" iddia etmişti.

Buna karşın uzmanlar tesislerin sadece hasar gördüğünü ancak yok edilmediğini söylemişti. Trump bu iddiaları redderek tesislerin "tamamen yok edildiğini" vurguladı.

İran Cumartesi günü başlayan savaştan önce bu tesisleri toprak ve betonla güçlendirmişti. ABD ve İsrail'in son saldırıları, bu tesisler yok edilmediğinin en son işareti oldu.