İran sabah saatlerinde İsrail'e yönelik füze saldırılarını yeniden başlattı. Tel Aviv ve Kudüs'te şiddetli patlama sesleri duyuluyor.
Füzeler bir hastaneye isabet etti. İran'dan İsrail'e 20 füze fırlatıldı. İsrail borsa binası da vuruldu.
İsrail'in Yedioth Ahronoth gazetesi, hava savunma sistemlerinin İran'dan fırlatılan füzeleri önlemeye çalıştığını kaydetti.
Haberde, İran'dan İsrail'e 20'den fazla füze fırlatıldığı, füzelerin ülkenin merkezinde ve güneyinde en az 4 noktayı vurduğu belirtildi.
Merkezde başkent Tel Aviv, Ramat Gan ve Holon, güneyde ise Birüssebi (Berşeva) kentlerinde füzelerin bazı binalara doğrudan isabet ettiği, Birüssebi'yi hedef alan füzenin Soroka hastanesine düştüğü aktarıldı.
İsrail acil yardım servisi Kızıl Davut Yıldızı, saat 07.10 sıralarında düzenlenen saldırılarda isabet ihbarları aldıklarını ve bölgelere ulaştıklarını belirtti.
Arama kurtarma çalışmalarının başladığı ve saldırılarda ilk belirlemelere göre 1'i ağır 23 kişinin yaralandığı bildirildi.
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