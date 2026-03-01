Orta Doğu’da yaşanan savaş, bölge ülkelerinin hava sahalarında geniş çaplı kısıtlama ve kapatmalara yol açarken, uluslararası uçuş rotalarının Türkiye üzerinden yeniden düzenlenmesi hava sahamızda olağanüstü bir yoğunluk oluşturdu.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, artan trafiğe rağmen hizmetlerin emniyetli ve kesintisiz şekilde sürdürüldüğünü duyurdu.

BÖLGE HAVA SAHALARI KAPANINCA ROTA TÜRKİYE'YE KAYDI

İran, Irak, İsrail, Suriye, Bahreyn, Kuveyt ve Katar gibi stratejik noktalarda uygulanan hava sahası kısıtlamaları, küresel sivil havacılık trafiğini Türkiye semalarına yönlendirdi. Bakanlık tarafından sosyal medya üzerinden yapılan açıklamada mevcut durum şu ifadelerle aktarıldı:

"İran, Irak, İsrail, Suriye, Bahreyn, Kuveyt ve Katar hava sahalarında çeşitli düzeylerde kapalılık veya kısıtlamalar uygulanmaktadır. Afganistan hava sahasında hava trafik hizmeti verilmemektedir. Birleşik Arap Emirlikleri hava sahasında (Emirates FIR) havayolu düzenlemeleri uygulanmaktadır."

HAVALİMANLARINDA NOTAM ENGELİ

Savaş hali nedeniyle bölgedeki havalimanlarının operasyonel kapasiteleri de ciddi darbe aldı. İsrail’de Ben Gurion Havalimanı kısıtlı hizmet verirken; Hayfa, Ramon, Rosh Pina ve Herzliya havalimanlarının tamamen kapalı olduğu bildirildi. Suriye'deki duruma ilişkin ise, "İsrail'de Ben Gurion Havalimanı kısıtlı operasyonla hizmet vermektedir. Hayfa, Ramon, Rosh Pina ve Herzliya Havalimanları kapalıdır.

Suriye'de Şam ve Halep Uluslararası Havalimanlarında operasyonel durum yayımlanan NOTAM'lar kapsamında değişkenlik göstermektedir" açıklaması yapıldı.

YOĞUNLUĞA RAĞMEN KONTROL SAĞLANDI

Türkiye üzerinden geçen trafiğin ana hattı Suudi Arabistan, Mısır ve Azerbaycan üzerinden Avrupa yönüne kanalize edildi. Bakanlık, artan yoğunluğa rağmen kontrolün sağlandığını belirterek şu detayları paylaştı:

"Trafik akışı ağırlıklı olarak Suudi Arabistan - Mısır - Türkiye - GKRY hattı üzerinden, kısmen Azerbaycan kuzey hattı üzerinden Türkiye ve Avrupa yönüne planlanmaktadır. Bu kapsamda ülkemiz hava sahasında yoğunluk artışı gözlemlenmekte olup, hava trafik hizmetleri emniyetli ve kesintisiz şekilde sürdürülmektedir. 28 Şubat tarihinde bölgesel kapalılıklar nedeniyle toplam 15 uçuş divert etmiş, bunların 9'u İstanbul Havalimanı'na yönlendirilmiştir."

2 TÜRK UÇAĞI TAHRAN'DA BEKLİYOR

Krizden etkilenen Türk tescilli uçaklara dair son durumu paylaşan yetkililer, "Tahran Havalimanı'nda Türk Hava Yolları ve Pegasus Hava Yolları'na ait 2 uçak yerde bulunmaktadır.

Türk taşıyıcılarının seferlerinde mevcut kısıtlamalar çerçevesinde rota değişiklikleri uygulanmaktadır. Bölgedeki gelişmeler yakından takip edilmekte olup hava sahası ve havalimanı durumlarında oluşabilecek değişiklikler doğrultusunda ilgili birimlerimiz koordinasyon halinde çalışmalarını sürdürmektedir" bilgisini verdi.