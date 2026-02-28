İran Hürmüz Boğazını kapattı. Hürmüz Boğazı çevresinde tanker trafiği tamamen durdu, uluslararası izleme sistemleri hareketin tamamen durduğunu gösterirken haritalarda hızlar sıfıra düştü.
HİÇBİR GEMİNİN GEÇİŞİNE İZİN VERİLMEYECEK
İran, elindeki en güçlü kozunu sahaya sürdü. İran Devrim Muhafızları, dünya petrol taşımacılığında stratejik öneme sahip Hürmüz Boğazı’nı kapattığını duyurdu.
Devrim Muhafızları, boğazdan hiçbir geminin geçişine izin verilmeyeceğini bildirerek petrol taşımacılığına erişimi engelledi.