2005-2013 arasında İran'ın Cumhurbaşkanı olarak görev yapan Mahmud Ahmedinejad İsrail hava saldırısında öldürüldü. İran'ın yarı resmi haber ajans Mehr, Ahmedinejad'ın şehit olduğunu duyurdu.

İran'ın 6 Cumhurbaşkanı olan Ahmedinejad, Dini Lider Ayetullah Ali Hamaney'in sevmediği bir isim olarak hatırlanıyor.

Ayrıca, ülkedeki muhafazakâr siyasi gruplardan oluşan bir koalisyon olan İslamî İran İnşaatçılar İttifakı'nın ana siyasi lideriydi ve 2003'ten 2005'e kadar Tahran belediye başkanı olarak görev yaptı.

Ahmedinejad, reformcu kişiliği ve İran'da modern adımlarıyla İslam Devrimi desteçileri tarafından çok eleştirildi. Ekonomik planları da İran halkından büyük tepkiler topladı.

2017 yılında adını üçüncü kez oy pusulasına koymak isteyen Ahmedinejad'ın aday olması, anayasa gerekçe gösterilerek engellenmişti. Eski Cumhurbaşkanı İran'da tarihi bir isim olarak İran halkının bilincinde yer edindi.

İsrail saldırısının özellikle Ahmedinejad'ı hedef alıp almadığı bilinmiyor. Ahmedinejad