İran Devrim Muhafızları’na bağlı Kudüs Gücü Komutanı Tuğgeneral İsmail Kaani, son dönemdeki saldırılardan sağ kurtulmasıyla yeniden gündemde. ABD ve İsrail’in ortak hava saldırısında İran lideri Ayetullah Ali Hamaney’in hayatını kaybettiği bildirilirken, Kaani’nin saldırıdan sağ çıkması dikkat çekti.... İranlı yetkililer, Kaani’nin Hamaney’in öldüğü toplantıdan erken ayrılması nedeniyle hayatta kaldığını açıkladı. Bu durum sosyal medyada ve bazı yayın organlarında farklı yorumlara yol açtı. HAKKINDAKİ İDDİALARA YANIT VERDİ Kaani hakkında ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatı CIA ya da İsrail istihbarat servisi Mossad ile bağlantılı olabileceğine dair iddialar ortaya atıldı. Sosyal medyada bu iddialara ilişkin çeşitli içerikler paylaşıldı. Kaani’nin ise iddiaları reddettiği ve sürecin tamamlanmasının ardından gerçeklerin ortaya çıkacağını söylediği bildirildi.

