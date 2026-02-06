Bugün yapılması planlanan ABD-İran barış görüşmesinden önce ABD'nin Sanal İran Konsolosluğu, İran'daki ABD vatandaşlarını "İran'ı bir an önce boşaltmaları" konusunda uyardı.

Uyarı, İran'da olan olası bir ABD vatandaşından çok İran'ın kendisine bir uyarı niteliği taşıdı. İran'ın barış görüşmelerinden önce yaptığı açıklamalar, ABD'de gerginlik yarattı.

Hafta içerisinde ABD uçak gemisi USS Abraham Lincoln'u gözetleyen bir İran İHA'sının da gemiye eşlik eden eskort gemiler tarafından düşürülmesi, gerginliği had safaya çıkardı. ABD olaydan sonra görüşmelerin gerçekleşeceğini vurguladı.

TOPLANTI ERTELENDİ

İran heyeti Muskat'a vardı, ABD heyeti de Umman'a doğru hareket ediyor. Buna karşın yerel saatle 10:00'da başlaması beklenen görüşmeler ertelendi. İran Devlet Televizyonu görüşmenin 11:00'e alındığını duyurdu.

İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi da, bugün Umman'da ABD ile yapılacak görüşmeler öncesinde, ülkesinin açık gözlerle ve “geçen yılın sorunlarını unutmadan” diplomasiye girdiğini söyledi.

Arakçi, “İyi niyetle hareket ediyoruz ve haklarımız konusunda kararlıyız. Taahhütlerin yerine getirilmesi gerekiyor. Eşitlik, karşılıklı saygı ve karşılıklı çıkarlar retorik değil, bir zorunluluk ve kalıcı bir anlaşmanın temelleridir” diye konuştu.

Buna karşın İran'ın nükleer programına kısıtlama getirilmesini reddetmesi ve balistik füze programını tartışmaya açmaması, ABD tarafından gerginlik yarattı.

ABD tarafından cevap gecikmedi. Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt "Başkan Trump'ın elinde diplomasi dışında bir çok seçenek olduğunu hatırlamalılar" diyerek uyarıda bulundu.

Umman'ın Muskat kentinde kurulacak diplomasi masası öncesi gerilim artsa da görüşme için hazırlıklar sürüyor. Müzakereci görevi yapan Arakçi Muskat'a varırken, ABD adına müzakere edecek Özel Temsilci Steve Witkoff da Katar'a vardı.

ABD NE İSTİYOR?

Görüşmelerde İran'ın nükleer programının konuşulacağı kesinleşti. ABD, İran'ın uranyum zenginleştirme seviyesini kısıtlamak ve Körfez ülkesinin nükleer silah yapma ihtimalini berteraf etmek istiyor. Bununla birlikte pek çok nükleer tesisin de kapatılmasını talep ediyor.

Ancak ABD'nin tek gündemi, İran'ın nükleer programı değil. ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, ABD'nin nükleer meselenin ötesinde, İran'ın balistik füzeleri, bölgedeki vekil ağlarına verdiği destek ve “kendi halkına yönelik muamelesi” gibi bir dizi konuyu görüşülmesini umduğunu söyledi.

Rubio gazetecilere, “İran'ın din adamları düzeyindeki liderliği, İran halkını yansıtmıyor. Ülkeyi yönetenler ile orada yaşayanlar arasında bu kadar büyük bir farkın olduğu başka bir ülke bilmiyorum” diye konuştu.

ABD, diplomasinin başarısız olması durumunda İran'ın etrafını çeviren askeri unsurlarını devreye sokmaya hazır olduğunu her seferinde hatırlatıyor.

ABD'nin Katar'daki ve Suudi Arabistan'da üslerinde uçaklar İran için sıraya girerken uçak gemisi filosu Hürmüz boğazının önünde park etmiş bekliyor. ABD Başkanı Trump durumu, "İran endişelenmeli" sözleriyle özetledi.

İRAN NE DİYOR?

İran bu talepleri reddettiğini her seferinde dile getiriyor. İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan Salı günü, Dışişleri Bakanı Arakçi'ya, ABD ile “adil ve eşitlikçi müzakereler yürütmesi” talimatını verdiğini söyledi.

İran, nükleer programının barışçıl olduğunu ve ülkesi için bir "onur meselesi" olduğunu savunuyor. İran füze programının ise tamamen tartışmaya kapalı olduğunu her fırsatta vurguluyor.

AP'ye konuşan isimsiz bir Beyaz Saray yetkilisi, Çarşamba günü "birkaç Arap ve Müslüman liderin, İranlı yetkililer görüşmelerin kapsamını daraltmak için baskı yapsa da, Trump yönetimine görüşmelerden çekilmemesi için çağrıda bulunduğunu" söyledi.

TÜRKİYE'NİN DİPLOMASİ ÇABASI

İran'la ABD'yi masaya oturtmak için Mısır ve Katar ile birlikte büyük çaba sarf eden Ankara, ABD'nin İran'a saldırması halinde yaşanacak kaosun Türkiye dahil olmak üzere tüm bölgeye büyük zarar vereceğini belirtiyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kahire ziyareti sırasında yaptığı açıklamada, “Komşumuz İran'ı ilgilendiren dış müdahalelerin tüm bölge için önemli riskler oluşturacağına inanıyoruz” dedi.

Erdoğan, “Nükleer dosya da dahil olmak üzere İran ile sorunların diplomatik yollarla çözülmesi en uygun yaklaşımdır" diye ekledi.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ise ABD'nin İran'a saldırmak gibi bir isteğinin olmadığını, İran'ı bölgedeki en tehlikeli rakibi olarak gören İsrail'in saldırı için baskı yaptığını söyledi.

Bugün yapılacak görüşmelerin, İstanbul'da gerçekleşmesi bekleniyordu. Ancak İran'ın isteği üzerine görüşmeler Umman'a taşındı.