Birleşik Arap Emirlikleri’nin en önemli ulaşım merkezi olan Dubai Uluslararası Havalimanı’nda (DXB) operasyonlara ara verildi. Dubai Medya Ofisi tarafından yapılan açıklamada, kararın yolcu, personel ve uçuş mürettebatının güvenliğini sağlamak amacıyla alındığı belirtildi.

GÜVENLİK PROTOKOLLERİ DURDURULDU

Yetkililer, durumun onaylanmış güvenlik protokolleri çerçevesinde titizlikle yönetildiğini teyit etti. Havalimanındaki aksamanın ardından Emirates havayolu şirketinden de bir açıklama geldi. Şirket, kısa süreli duraklamanın ardından operasyonların yeniden başlayacağını duyurdu.