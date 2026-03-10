Yabancı basında da yer alan haberlere göre, İran son günlerde Hürmüz Boğazı’na birkaç düzine deniz mayını yerleştirdi.

Kaynaklar, boğaza yerleştirilen mayın sayısının şu aşamada geniş çaplı olmadığını ancak İran’ın elindeki kapasitenin çok daha büyük olduğunu ifade etti. Yetkililer, İran’ın küçük botlarının ve mayın döşeme kabiliyetinin yüzde 80 ila 90’ını hâlâ koruduğunu ve kısa sürede yüzlerce mayın yerleştirebilecek durumda olduğunu belirtti.

Haberde ayrıca İran Devrim Muhafızları Ordusu’nun (IRGC), İran donanmasıyla birlikte Hürmüz Boğazı üzerinde fiili kontrol sağladığı aktarıldı. IRGC’nin mayın döşeyen küçük tekneler, patlayıcı yüklü botlar ve kıyı konuşlu füze bataryalarıyla boğazda etkili bir savunma hattı kurma kapasitesine sahip olduğu kaydedildi.

Devrim Muhafızları’nın daha önce boğazdan geçen gemilerin hedef alınabileceği yönünde uyarılarda bulunduğu da hatırlatıldı. Savaşın başlamasından bu yana bazı kaynaklar boğazdaki durumu “ölüm vadisi” olarak nitelendiriyor.

TRUMP'TAN İLK AÇIKLAMA

ABD Başkanı Trump, Hürmüz Boğazı'na mayın döşeme ile ilgili açıklamasında "İran Hürmüz'e mayın döşediyse derhal kaldırmalı. Eğer kaldırmazlarsa sonuçları görülmemiş seviyede olur" ifadelerini kullandı.

BEYAZ SARAY: 'İLAVE SEÇENEKLER HAZIR'

Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, Başkan Donald Trump'ın talimatı üzerine ABD ordusunun Hürmüz Boğazı'nı açık tutmak için ilave seçenekler hazırladığını belirtti.

Leavitt, düzenlediği basın brifinginde İran gündemine ilişkin basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

ABD'nin İran'a saldırılarının ne zaman sona ereceğine ilişkin ısrarlı soruları cevaplayan Leavitt, İran'ın ABD'ye hiçbir şekilde tehdit oluşturmadığından emin olmak istediklerini söyledi.

"Başkan, askeri hedeflerin tam olarak gerçekleştirildiğine ve bunu söyleseler de söylemeseler de İran’ın koşulsuz teslimiyet noktasına geldiğine karar verdiğinde operasyonlar sona erecektir." diyen Leavitt, bu konuda daha önce açıkladıkları 4-6 haftalık takvimin çok önünde olduklarını dile getirdi.