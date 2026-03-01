İran devlet televizyonundan yapılan son dakika açıklamasında, dini lider Ayetullah Ali Hamaney’in, Tahran’daki çalışma ofisine düzenlenen saldırıda "şehit" düştüğü duyuruldu. Açıklamada, Hamaney’in güvenli bir bölgede saklandığına dair iddiaların asılsız olduğu, liderin görevinin başında hedef alındığı vurgulandı. Bu gelişmenin ardından İran kanadından "tarihin en ağır taarruzunu yapacağız" paylaşımı geldi. ABD başkanı Trump ise bu paylaşıma anında cevap yayınladı.

İran Devrim Muhafızları Ordusu, Hamaney’in ölümü sonrası intikam yeminleri ederek yazılı bir bildiri yayımladı. Açıklamada, "İran Silahlı Kuvvetleri tarihinin en ağır taarruz operasyonu, işgal altındaki topraklara ve ABD güçlerinin üslerine doğru dakikalar içinde başlayacak" ifadeleri kullanıldı.

TRUMP'TAN ANINDA CEVAP GELDİ

Bölgedeki tırmanışa ABD’den en üst düzeyden yanıt geldi. Başkan Donald Trump, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada İran’ı şu sözlerle uyardı:

“İran bugün çok sert, daha önce hiç vurmadıkları kadar sert bir saldırı düzenleyeceklerini açıkladı. AMA BUNU YAPMAMALARI GEREKİYOR, ÇÜNKÜ YAPARLARSA, DAHA ÖNCE HİÇ GÖRÜLMEMİŞ BİR GÜÇLE ONLARA KARŞI KARŞIYA GELECEĞİZ!”

Bölgede karşılıklı saldırıların ikinci gününe girilirken, uluslararası toplum büyük bir endişeyle gelişmeleri takip ediyor.