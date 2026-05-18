İran ve Amerika Birleşik Devletleri arasındaki gerilimli açıklamalara ve ABD Başkanı Donald Trump’ın sert tehditlerine rağmen Pakistan arabuluculuk çabalarını sürdürüyor.

Ancak BAE basını Al Arabiya'nın ulaştığı İran'ın barış teklifinin maddeler, daha şimdiden Trump'ın öfkeden çıldıracağı izlenimini verdi.

Aşırıcı talepleriyle İran'la müzakerelerinde ilerleme sağlayamayan Trump'a gönderilen bu maddelere göre İran,

SIZDIRILAN MADDELER

Al-Arabiya ve Al-Hadath kanallarına sızan bilgilere göre Tahran'ın sunduğu yeni metin savaşı sonlandırmayı ve taraflar arasında güven artırıcı önlemler geliştirmeyi hedefliyor.

İki ülke arasında 28 Şubat tarihinde patlak veren savaşın ardından İran daha önce talep ettiği askeri tazminatlardan geri adım attı.

Tahran yönetimi artık tazminat yerine ekonomik kolaylıklar sağlanmasını ve anlaşma için çoklu uluslararası garantiler verilmesini istiyor.

Ayrıca İran, Hürmüz Boğazı hakkındaki görüşmeleri nükleer dosyanın karmaşıklığından tamamen ayırmayı ve ertelemeyi amaçlıyor.

Washington daha önce İran'ın dondurulmuş varlıklarının yalnızca yüzde 25'ini serbest bırakmayı ve yüksek düzeyde zenginleştirilmiş uranyumun Amerika'ya nakledilmesini şart koşmuştu.

Revize edilen yeni taslakta ise İran bu uranyumun ABD yerine şartlı olarak Rusya’ya nakledilmesini talep ediyor.

Tasnim haber ajansı ise ABD'nin İran petrolüne yönelik yaptırımları kaldırmayı şimdiden kabul ettiğini ileri sürdü.

TRUMP İÇİN ZOR SEÇİM

ABD Başkanı'nın en önemli şartı, nükleer zenginleştirmenin tamamen durdurulması ve 'İran'ın nükleer silah elde edemesi" haline geldi.

Nükleer görüşmelerin ertelenmesi ve İran'ın zenginleştirilmiş uranyumu ABD'ye teslim etmeyi reddetmesi Trump'ı öfkelendirmeye aday duruyor.

Bununla birlikte ABD'nin "İran'ın nükleer tesislerinin imha edilmesi" şartı görüşmelerden tamamen çıkartılmış durumda.

Buna karşılık İran'ın savaş tazminatından geri adım atması ABD'nin resmen mağlubiyetini kabul etmesinin önüne geçiyor. Bu, Trump'ın için siyasi manevra alanı tanıyor.

PAKİSTAN UMUTLU

Aylardır bu zorlu süreci yöneten Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif iki ülke arasında İslamabad'da yeni bir müzakere turunun başlaması konusunda son derece iyimser olduğunu belirtti.

Pazartesi günü süreçle ilgili konuşan Başbakan Şerif ülkesinin barış vizyonunu "İran ile Birleşik Devletler arasında kalıcı bir barışın sağlanması için elimizden gelenin en iyisini yapıyoruz ve İslamabad'da taraflar arasında yeni bir görüşme turunun gerçekleşmesi konusunda büyük bir umut taşıyoruz" sözleriyle vurguladı.

Reuters tarafından aktarılan bilgilere göre Pakistanlı yetkililer Tahran'ın revize edilmiş yeni önerisini pazar gecesi Amerikan tarafına resmen iletti.

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi de Washington’ın son teklife yönelik notlarına resmi yanıt verdiklerini doğruladı.