İran'ın başkenti Tahran'ın batısında kalan 'Cennet Pazarı'nda büyük bir yangın çıktı. Çok katlı bir iş hanında çıkan yangını kontrol altına almak için itfaiye ekipleri sevk edildi.

Tahran acil durum operasyonları komutanı Muhammed Behniya, yangında “şimdiye kadar yaralanan olmadığını” söyledi.

İtfaiye ekipleri yaklaşık iki saat süren bir çalışmanın ardından yangını kontrol altına aldı. Yangının sebebi henüz bilinmiyor.

Cennet Pazarı mahallesi, birçok dükkan ve seyyar satıcının her gün mesken edindiği bir ticaret merkezi. Mahallede bir günde, yüzlerce tezgahta binlerce ürün satılıyor.

Bir görgü tanığı, “Yangın o kadar geniş bir alana yayılmış ki, Tahran'ın çeşitli yerlerinden görülebiliyor” dedi.

Yangın, Cumartesi günü İran'ın Bender Abbas kentinde 8 katlı bir binanın orta katlarında yaşanan bir patlamadan sonra yaşandı. Patlamada 4 kişi öldü, dükkan ve araçlar zarar gördü.

Patlama sonrası İran Devrim Muhafızları'ndan üst düzey bir ismin hedef alındığı iddia edildi. Ancak İran hükümeti bu iddiayı yalanladı. İran basını, patlamanın doğalgaz kaçağı sebebiyle gerçekleştiğini duyurdu.