İran'a beklenen saldırının İsrail tarafından gerçekleştirilmesinin ardından İran'ın Dini Lider Ayetullah Ali Hamaney güvenli bir bölgeye kaçırıldı.

İsrail'in ABD ile koordine ettiği saldırılar ilk önce başkent Tahran'ı vurdu, daha sonra da ülke çapında başka şehirlere yayıldı.

İran'dan gelen haberlere göre İran'ın üst düzey liderleri hedef alındı. Tahran'daki hükümet binalarının vurulduğu öne sürüldü.

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan'ın da hedef alındığı aktarıldı ancak henüz resmi bir açıklama yapılmadı.İran henüz saldırıya bir karşılık vermedi.

Hamaney'in nereye görütüldüğü dikkatle saklanan bir devlet sırrı. İranlı yetkililer, Hamaney'in Tahran'da olmadığını özellikle belirtti.

Hamaney'in özel bir yeraltı sığınağına götürüldüğü öne sürüldü. Dini Lideri'n İran'ın saldırılara karşılığını buradan koordine etmesi bekleniyor.