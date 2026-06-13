İran Devlet medyası Cumartesi günü yaptığı açıklamada, ABD-İsrail saldırısında öldürülen dini lider Ali Hamaney'in cenaze töreninin 4 Temmuz'da Tahran'da başlayacağını ve 9 Temmuz'da kuzeydoğudaki Meşhed kentinde defnedilmesiyle sona ereceğini bildirdi.

Bu duyuru, İran ve ABD arasındaki savaşın gerçekten de sona yaklaştığının en net kanıtı oldu.

İran medyası 4 ay önce öldürülen Dini Lider'in savaş bitmeden cenaze töreninin düzenlenmeyeceğini ifade etmişti.

İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, X hesabında barış anlamasının temeli olacak Mutabakat Zaptı'nın 'çok yakın bir zamanda' imzalanacağını ifade etmişti.

ABD Başkanı Donald Trump, Arakçi'nin bu paylaşımını yeniden paylaşarak barışa destek mesajı verdi.

Bu barış mesajlarının hemen ardından, Hamaney'in cenazesinin tarihi duyuruldu. Gelgelelim, tüm bunlara rağmen çatışmalar sürüyor.

ABD Merkez Komutanlığı (CENTCOM) İran'ın kamikaze İHA'larla gemilere saldırdığını duyurdu. İHA'ların tamamı yok edildi. İran ise açıklama yapmadı.