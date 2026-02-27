Orta Doğu’da gerilim hat safhadayken, İran’ın askeri kapasitesi ve özellikle balistik füze programı tüm dünyanın merceğinde. Yapılan son analizler, Tahran’ın bölgedeki en büyük ve en çeşitli füze envanterine sahip olduğunu ortaya koyuyor. Peki, bu füzelerin menzili nereye kadar uzanıyor? ABD toprakları gerçekten tehdit altında mı?

Avrupa ve Orta Doğu Menzil İçinde

İran’ın elindeki mevcut balistik füzeler, yaklaşık 2 bin ile 2 bin 500 kilometre arasındaki hedefleri vurma kapasitesine sahip. Bu da İsrail başta olmak üzere Orta Doğu’nun tamamını, Türkiye’yi, Yunanistan’ı ve Doğu Avrupa’nın bir kısmını doğrudan menzil içine alıyor. Özellikle "Hürremşehr" ve "Secil" gibi gelişmiş füzeler, bölgedeki ABD askeri üsleri için ciddi bir risk oluşturuyor.

"ABD Ana Karası Şimdilik Güvende Ama..."

Askeri uzmanlara göre, İran’ın elinde şu an için ABD ana karasına (yaklaşık 10 bin kilometre uzaklıkta) ulaşabilecek operasyonel bir Kıtalararası Balistik Füze (ICBM) bulunmuyor. Ancak Pentagon ve istihbarat raporları, Tahran’ın uzay programı kisvesi altında bu teknolojiye çok yaklaştığını belirtiyor.

Uzmanlar, uydu fırlatma araçlarında kullanılan teknolojinin, nükleer başlık taşıyabilen ve okyanus aşırı menzile sahip füzelere kolayca dönüştürülebileceği konusunda uyarıyor.

Bölgedeki 40 Bin ABD Askeri Hedefte

İran’ın doğrudan ABD topraklarını vuramaması, Amerikalıların güvende olduğu anlamına gelmiyor. Bölge genelinde konuşlanmış yaklaşık 40 bin ABD askeri ve onlarca stratejik tesis, İran’ın mevcut kısa ve orta menzilli füzelerinin açık hedefi konumunda.

Savunma Sistemleri Alarmda

İran’ın füze tehdidine karşı ABD, bölgedeki müttefikleriyle birlikte Patriot ve THAAD gibi gelişmiş hava savunma sistemlerini tahkim etmeye devam ediyor. Ancak İran’ın "füze sağanağı" taktiğiyle (aynı anda yüzlerce füze fırlatarak) bu savunma ağlarını aşma potansiyeli, Batılı stratejistleri en çok korkutan senaryo olarak masada duruyor.