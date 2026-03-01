İran'ın devlet televizyonu IRNA'ya göre İsrail ve ABD'nin dün gerçekleşen açılış saldırısı sırasında öldürülen Ayetullah Ali Hamaney'in yerine geçici olarak seçilen isim belli oldu.

IRNA'ya göre geçici dini lider olarak Ayetullah Alirıza Arafi seçildi. Arafi, İran Yönetim Konseyi'ndeki Muhafız Konseyi'nin hukuki üyesi olarak Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan ve İran Devrim Muhafızları Komutanı Ahmed Vahidi ile birlikte görev alacak.

Arafi, İran'ın seminerlerinin eski lideri ve Kum'un Cuma İmamı olarak görev yaptı. Uygunluk Ayrım Konseyi tarafından Cumhurbaşkanı ve Başyargıç ile birlikte geçici olarak Dini Liderin görevlerini yerine getirmek üzere seçildi.