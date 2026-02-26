ABD, İran'a yapılacak olası bir saldırının son hazırlıklarını yaparken Hamaney rejimi ekonomisinin temel taşı olan petrolü apar topar kaçırdı.

Bloomberg'in incelediği uydu görüntüleri ve Kpler verilerine göre 15-20 Şubat tarihleri arasında Hark Adası'ndan yapılan ihracat 20,1 milyon varile ulaşarak geçen ayın 3 katı kadar arttı.

Onlarca İran tanker, apar topar petrol depolarını boşaltıyor. Bu depolar, olası bir ABD saldırısı durumunda birincil hedefler olarak kabul ediliyor, zira İran tüm silah ve teknoloji alışverişlerini petrol ile yapıyor.

Ayda 3 milyon varilden fazla petrol sevkiyatı anlamına gelen bu sevkiyat hacmiyle İran, altın değerindeki petrolünü kaçırmaya çalışıyor.

İRAN PETROLÜNÜ KAÇIRIYOR

15-20 Şubat tarihleri arasında Hark Adası çevresindeki tanker sayısı 8'den 18'e yükseldi. Adadaki ham petrol stokları gemilerin gelişiyle eş zamanlı olarak azaldı.

Bloomberg analizi adadaki tankların boşaldığını da ortaya koydu 15 Şubat'ta dolu olan tanklar 20 Şubat itibarıyla boşalmaya başladı.

15 Şubat tarihinde adada dört adet büyük yakıttankeri demirlemişti. 20 Şubat'ta ise limanda üç adet büyük yakıt tankeri görüldü. Gemiler, karada muhafaza edilen petrolü hızla tahliye etti.

ABD'nin bu tankerleri vurması, uluslararası ticareti tehdit ederek uluslararası siyasette önemli krizlere yol açabilir.

İran, petrol varlığını bu tankerlere aktararak ekonomisinin bel kemiği olan ham maddeye siyasi bir kalkan çekiyor.

GEMİLER DÖRT BİR YANA DAĞILACAK

TankerTrackers.com kurucu ortağı Samir Madani İran'ın son zamanlarda “mümkün olduğunca fazla petrol” yüklediğini belirtti.

Madani ayrıca “Yeni bir hava saldırısı dalgası durumunda tankerler kesinlikle adadan uzaklaşarak dağılacaktır” diye ekledi.

Yükleme yapan gemilerin akıbeti henüz bilinmiyor. ABD saldırısı gerçekleşirse gemilerin geniş bir alana yayılması bekleniyor.

Madani İran ihracatının bu ay günlük ortalama 1,5 milyon ile 1,6 milyon varil olacağını tahmin ediyor. Bu rakamlar 15 Şubat'tan sonraki güçlü sevkiyatlarla yükselişe geçti.

İRAN'IN GİZLİ TANKERLERİ

Hark Adası'ndan ihraç edilen petrolün tankerlere yüklenmesi de yeterli değil. İhraç yolundaki petrol, ABD'nin etrafını kuşattığı Hürmüz boğazından geçmek zorunda.

İran, tankerlerin çoğu fark edilmesi için özel çaba sarf ediyor. Milyonlarca varil petrolü taşıyan gemiler dikkatle saklanıyor.

Geçen yıl Haziran ayında gerçekleşen "Gece Yarısı Çekici Operasyonu" öncesi İran petrolü limanlardan çıkarmak için benzer çaba göstermişti.

Aynı model 2024 yılında İsrail ile yaşanan çatışmlara sırasında da İran petrolünü karaya bağlı depolardan çıkarmıştı.