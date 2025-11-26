İran’da düzenlenen 2025 Kish Inox Tech Expo, bu yıl teknolojiyle değil, büyük bir yanılgıyla gündeme oturdu. Fuarda “ileri düzey insansı robot” olarak tanıtılan gösterişli figürlerin aslında kostüm giymiş gerçek insanlar olduğu ortaya çıktı.

LED gözlükler, parlak kod desenli tulumlar ve mekanik hareketlerle sahneye çıkan “robotlar”, ilk bakışta oldukça iddialı görünüyordu. Ancak ziyaretçilerin dikkatli bakışı gerçeği kısa sürede açığa çıkardı: “Miss Data” adlı kadın robotun yüzündeki sivilce izleri, düzenli nefes alıp verişi ve bariz göz kırpmaları, robot illüzyonunu yerle bir etti.

"ROBOTUN SİVİLCESİ OLUR MU"

Performansçıların görüntüleri sosyal medyaya düşer düşmez olay adeta alev aldı. Kullanıcılar, videolardaki en ufak insan detaylarını tek tek işaretleyerek hem gösteriyi hem de organizasyonu alaya aldı. “Veri koleksiyonu” olarak tanıtılan ikili, kısa sürede küresel çapta mizah konusu oldu.

Bazı kullanıcılar, “Robotun yüzündeki sivilceye bakım şart” derken, kimileri de “İran’ın robotları bizden daha iyi nefes alıyor” yorumları yapıldı.