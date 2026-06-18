ABD ve İran, 28 Şubat'ta Tahran'da patlak veren savaşı sona erdirmek amacıyla tüm cephelerde çatışmaları durdurmayı öngören bir mutabakat muhtırasını çarşamba günü imzaladı.

Ancak bu diplomatik gelişmeye rağmen, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'ya yakın yetkililer, Lübnan'daki askeri pozisyonları bırakmaya niyetleri olmadığını açıkladı.

İsrail basını, Tel Aviv yönetiminin Hizbullah tehditlerine karşı İsrail topraklarını koruma gerekçesiyle Lübnan'daki varlığını sürdürebilmek için ABD ile arka planda müzakereler yürüttüğünü duyurdu.

Aylarca süren yoğun diplomatik çabalar ve arabuluculuk çalışmaları sonucunda varılan bu anlaşmaya ilişkin İran'dan sert bir tepki geldi.

Tahran yönetimi perşembe günü yaptığı açıklamada, İsrail'in Lübnan'daki varlığını sürdürmesinin ABD ile yapılan anlaşmayı geçersiz kılacağı konusunda uyarıda bulundu.

Lübnan, İran destekli Hizbullah'ın 2 Mart'ta İran'a destek vermek amacıyla İsrail'e roket fırlatmasıyla çatışma sürecine dahil olmuştu.

O tarihten bu yana, Washington arabuluculuğunda ateşkesin yürürlükte olmasına rağmen, günlük İsrail saldırılarında binlerce kişi hayatını kaybetti.

İSRAİL'İN AMACI NE?

ABD ve İran arasındaki resmi imzaların atılmasından yalnızca saatler sonra, perşembe günü Lübnan'ın güneyinde yeni bir saldırı gerçekleşti.

Lübnan resmi ajansı NNA'nın haberine göre, İsrail'e ait bir insansız hava aracı Kfar Tebnit bölgesinde bir aracı hedef alarak bir kişinin ölümüne, bir kişinin de ağır yaralanmasına yol açtı.

Öte yandan İsrail ordusu, çarşamba günü Lübnan'ın güneyindeki çatışmalarda 29 yaşındaki Kıdemli Çavuş Alexander Filin'in hayatını kaybettiğini, biri subay olmak üzere yedi askerin de yaralandığını açıkladı.

İsrail tarafı, Lübnan'a yönelik kara işgalinin başlamasından bu yana 31 asker ve bir sivil müteahhit kaybettiklerini bildirdi.

Mutabakat zaptınınn imzalanmasında sonra devam eden saldırılar, ABD ve İran'ın sabrını zorladı. İsrail ve ABD arasında müzakereler başladı.

ABD hükümeti Lübnan'da çekilmesi konusunda İsrail' baskı kurarken İsrail hükümeti ordusunu çekmeyi reddediyor. İsrail, Lübnan'daki savaşı "hayatta kalma savaşı" olarak değerlendiriyor.