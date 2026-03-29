İran, 27 Mart 2026 tarihinde Prens Sultan Hava Üssü’ne düzenlediği saldırıda 6 balistik füze ve 29 silahlı insansız hava aracı (SİHA) kullandı. Saldırıda en az 15 Amerikan askerinin yaralandığı, bunlardan 5’inin durumunun ağır olduğu bildirildi.

Saldırıda, üste konuşlanmış çok sayıda havadan yakıt ikmal uçağı ile E-3 Sentry AWACS’nin hasar gördüğü belirtiliyor. Sosyal medyada ve açık kaynak istihbarat hesaplarında paylaşılan fotoğraf ve uydu görüntülerinde, bir KC-135 Stratotanker yakıt ikmal uçağının tamamen imha edildiği, üç uçağın ağır hasar alarak hizmet dışı kaldığı görülüyor. E-3 Sentry AWACS uçağı da ağır hasar aldı.

İran Devrim Muhafızları Ordusu, saldırının ABD’ye ait yakıt ikmal ve destek filosunu hedef aldığını doğruladı ve bazı uçakların imha edildiğini veya ciddi şekilde hasar aldığını açıkladı.

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM) resmi açıklama yapmasa da, gazete ve sosyal medya paylaşımları, üste ciddi tahribat meydana geldiğini gözler önüne seriyor. Saldırı, Orta Doğu’daki gerilimi artırırken, uluslararası güvenlik ve üs güvenliği konularında endişeleri de güçlendirdi.