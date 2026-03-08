ABD ve İsrail'in hava saldırılarında yaşamını yitiren İran dini lideri Ayetullah Ali Hamaney'in yerine gelecek isim netleşti.

İran Uzmanlar Meclisi Gilan Vilayeti Üyesi Seyyid Ali Hüseyni Eşkevari, İsrail- ABD'nin 28 Şubat’taki saldırısında ölen Ali Hamaney’in oğlu "Mücteba Hamaney’i yeni lider olarak seçtiklerini" aktardı.

Eşkevari, sosyal medyada yer alan açıklamalarında, Uzmanlar Meclisi’nin, ülkenin yeni liderini seçtiğini söyledi.

Uzmanlar Meclisi’nin büyük bir çoğunlukta yeni liderin ismi üzerinde mutabık kaldığını belirten Eşkevari, "İnşallah Hamaney ismi İran’ın yeni lideri olarak devam edecek" dedi.

Öte yandan Uzmanlar Meclisi Başkan Yardımcısı Ayetullah Hüseyni Buşehri ise yeni liderin yakın zamanda tanıtılacağını belirtti.

İran Uzmanlar Meclisi üyeleri daha önce yaptıkları açıklamalarda, güvenlik gerekçeleri nedeniyle yeni dini liderin isminin hemen duyurulmayacağını ifade etmişti.

MÜCTEBA HAMANEY HAKKINDA

1969 yılında Meşhed'de doğan Mücteba Hamaney, 1979'daki İslam Devrimi'nin ardından Tahran'da eğitim aldı. Daha sonra Tahran ve Kum kentlerinde dini öğrenim gördü.

Mücteba Hamaney'in, İran Devrim Muhafızları Ordusu (IRGC) ile yakın ilişkileri bulunduğu ve İran-Irak Savaşı sırasında görev yaptı.

ABD yönetimi, 2019 yılında yayımlanan bir kararname kapsamında Mücteba Hamaney'i yaptırım listesine aldı. Bu adımda, dini liderin bazı yetkilerini fiilen devraldığı yönündeki iddialar da gündeme taşındı.

İran Anayasası, dini liderin üst düzey dini otoriteye sahip bir din adamı olmasını şart koşuyor.

Mücteba Hamaney’in henüz "Ayetullah" seviyesinde olmaması ve İran’daki yönetim sisteminin monarşiye karşı kurulmuş olması, baba-oğul geçişini tartışmalı hale getiriyor.