İran, 28 Şubat 2026 tarihinde İsrail ve ABD tarafından gerçekleştirilen saldırılar sonucu hayatını kaybeden Ayetullah Ali Hamaney’in ardından, ülkenin yeni dini liderini belirledi.

Uzmanlar Meclisi tarafından 8 Mart’ta yapılan resmi duyuruyla, Ali Hamaney’in oğlu Mücteba Hamaney İran’ın üçüncü dini lideri olarak seçildi.

Ülkede ilan edilen 40 günlük yas ve 7 günlük resmi tatil süreci devam ederken, yeni liderin gençlik yıllarına dair dikkat çekici kayıtlar kamuoyuyla paylaşıldı.

Arşivlerden çıkarılan görüntülerde, Mücteba Hamaney’in henüz 17 yaşındayken, babasının cumhurbaşkanlığı döneminde İran-Irak savaşı cephesine gönüllü olarak gittiği anlar yer alıyor. Bu tarihi kayıtlar, yeni liderin askeri ve siyasi sürece çok erken yaşlarda dahil olduğunu ve Devrim Muhafızları geleneği içerisinden geldiğini gösterirken, sosyal medyada ABD'nin yeni lider karşısında zorlanacağı yorumları yapıldı.

MÜCTEBA HAMANEY KİMDİR?

1969 yılında Meşhed’de dünyaya gelen Mücteba Hamaney, İran’ın ikinci dini lideri Ali Hamaney’in ikinci oğlu ve ülkenin stratejik yönetim mekanizmalarındaki en etkili isimlerden biri olarak öne çıkıyor. Gençlik yıllarında İran-Irak Savaşı’na katılarak cephede görev alan Hamaney, savaş sonrasında dini eğitimine Kum ilmiye havzasında devam etmiş ve "Ayetullah" unvanına kadar yükseldi.

Uzun yıllar babasının ofisinde kilit roller üstlenen ve Devrim Muhafızları Ordusu (DMO) ile kurduğu güçlü bağlarla tanınan Mücteba Hamaney, özellikle 2005 yılından itibaren İran iç siyasetinde ve güvenlik politikalarında belirleyici bir aktör haline geldi.