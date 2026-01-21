İran’da binlerce kişinin baskıcı yönetim ve derinleşen ekonomik sorunlara karşı sokaklardaki protestoları sürerken, ülkenin elit kesimine mensup isimlerin lüks yaşamlarını sosyal medyada sergilemesi kamuoyunda büyük tepkiye yol açtı. Ayrıca bazı İranlı zenginlerin eğlence için protestolar sürerken Van'a eğlenmeye gelmesi dikkat çekti.

İnternet kesintileri öncesinde paylaşılan görüntüler, halkın yaşadığı zorluklar ile ayrıcalıklı kesimin hayatı arasındaki zıtlığı ortaya koydu.

ELÇİLERİN ÇOCUKLARI TEPKİ TOPLADI

Tepki çeken isimler arasında, İranlı eski bir elçinin oğluyla evli olan modacı ve sosyal medya fenomeni Anashid Hoseini yer aldı. Hoseini’nin internet erişimi kısıtlanmadan önce pahalı kıyafetlerini ve lüks yaşam tarzını içeren günlük hayat paylaşımları dikkat çekti.

Fotoğrafı 'sıradan ben' olarak tanımlayan ve İran'ın Danimarka'daki eski büyükelçisinin oğluyla evli olan Hoseini, elit kesimin aşırılıklarının sembolü haline gelerek kamuoyunda büyük öfkeye yol açtı.

Yine Venezuela'da büyükelçilik yapmış eski bir İranlının oğlu olduğu belirtilen ve yurt dışında yaşayan Sasha Sobhani’nin de milyonlarca takipçili hesabından özel jetler, yatlar, lüks otomobiller ve gösterişli partilere dair görüntüler paylaştığı aktarıldı.

İRANLI ZENGİNLER VAN'DA EĞLENDİ

Daily Mail gazetesinin haberine göre, ülke genelinde huzursuzluk sürerken, Tahran’ın Elahieh gibi varlıklı semtlerinde lüks yaşamın devam ettiği ifade edildi. Haberde bazı zengin İranlıların, protestoların yaşandığı dönemde Türkiye’nin Van iline giderek eğlence hayatına katıldığı, barlarda ve gece kulüplerinde eğlendiği belirtildi.

Ayrıca 1979’da İslam Cumhuriyeti’ni kuran Ruhullah Humeyni’nin torunlarının Kanada’ya yerleştiği ifade edildi.