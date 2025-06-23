İran, İsrail'e karşı füze saldırısı başlattı. İsrail acil durum sistemi Tel-Aviv ve Aşdot kentinin kuzeyindeki noktalarda kırmızı alarm verdi.

Aşdot

İran'ın fırlattığı füzelerden biri Aşdot'a isabet etti. İsrail'in kuzeyinde iki, Hayfa'da iki isabet kaydedilirken Tel-Aviv güneyine de bir füze isabet etti.

Hedef alınan yapı veya kişi henüz belli olmadı.İsrail basını 3 dalga halinde 15 füze fırlatıldığını aktardı ancak bu füzelerin tam olarak nereleri hedef aldığı henüz netlik kazanmadı.

Tel-Aviv ve çevresinde güncel füze alarmları

İsrail ordusu, Tel-Aviv'deki vatandaşlarını sığınakları gitmeleri için uyardı. Hava savunma sistemi füzelere müdahale ediyor, ancak ordu yeterli olmayacağı konusunda uyarıda bulundu.

İsrail Ordusu, "halkın İç Cephe Komutanlığı'nın talimatlarını takip etmesi rica olunur. Savunma kapalı değildir, bu nedenle İç Cephe Komutanlığı'nın talimatlarını takip etmeye devam etmek esastır" açıklamasını yaptı.