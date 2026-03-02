İran, Cumartesi sabahı ABD ve İsrail’in ortak operasyonlarına misilleme olarak, bölgedeki ABD üslerini balistik füzeler ve insansız hava araçlarıyla (İHA) hedef aldığını duyurdu. Dini Lider Ali Hameney'in saldırılarda hayatını kaybetmesinin ardından İran, intikam bayrağını göndere çekmişti.

Fars Haber Ajansı tarafından yapılan açıklamada, söz konusu saldırılarda İran’ın İsrail'in kabusu olan yeni nesil Fettah-2 hipersonik füzesini kullandığı bilgisine yer verildi. Füzelerin ABD üslerine düştüğü belirtiliyor.

12 METRE UZUNLUĞUNDA

İran Devrim Muhafızları Havacılık ve Uzay Kuvvetleri tarafından geliştirilen Fettah-2 hipersonik seyir füzesi, ilk kez Kasım 2023’te dini lider Ali Hamaney’in katıldığı bir törenle tanıtılmıştı. 2022 yılında tanıtılan ve 13 Mach hıza ulaşabildiği belirtilen Fettah-1’in ardından geliştirilen bu yeni versiyon, gelişmiş manevra kabiliyetiyle dikkat çekiyor.

Yaklaşık 12 metre uzunluğundaki füze, birinci kademesinde katı yakıtlı motor kullanırken, ikinci kademesinde hızı kontrol etmeye ve agresif manevralar yapmaya olanak tanıyan sıvı yakıtlı bir motor sistemi barındırıyor.

SAATTE 16 BİN KİLOMETRE HIZLA GİDİYOR

Ses hızının 15 katına (yaklaşık 16.000 km/saat) ulaşabildiği iddia edilen Fettah-2, yüksek hızı ve hareketli motor egzoz yapısı sayesinde terminal aşamada hava savunma sistemlerini saf dışı bırakabiliyor.

1.500 KİLOMETRE MENZİLİ BULUNUYOR

Menzili 1.500 kilometrenin üzerinde olan füzenin, atmosfer içinde ve dışında 10 Mach hıza ulaşabildiği, hedefe yöneldiği son aşamada ise 5 Mach hızla uçtuğu belirtiliyor.

Yaklaşık 500 kilogramlık harp başlığı taşıma kapasitesine sahip olan bu hipersonik aracın, özellikle stratejik önemi yüksek hedefleri ve anti-balistik füze savunma sistemlerini imha etmek amacıyla tasarlandığı değerlendiriliyor.