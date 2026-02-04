İran'ın ani talebi üzerine, başta Türkiye olmak üzere Katar ve Mısır'ın da büyük diplomatik çabaları sonucu kurulan barış masası İstanbul'dan Umman'a taşındı.

Talep, Türkiye kadar ABD için de şaşırtıcı oldu. İran tarafı talebin sebebini belirtmedi. ABD tarafı ise talebi kabul etti. Ankara ise henüz yorum yapmadı.

İran'ın tek talebi de bu olmadı. İran, Türkiye dahil olmak üzere diğer Körfez ülkelerini görüşmelerden dışlayarak ABD ile olacak görüşmelerin ikili formatta yapılmasını talep etti.

ABD tarafı bu konuda resmi bir açıklama yapmadı. Görüşmelerin formatı hakkında tartışmaların sürdüğü belirtildi.

Şimdiyse müzakereler Umman'a taşınacak. Dünyanın dikkatle izlediği ve İran'ın nükleer programını odağına alan bu müzakereler, ABD merkezli NewsNation'a konuşan uzmanlara göre "herkesin kaybedeceği bölgesel bir savaştan önce son durak" görevi görüyor.

İRAN TALEPKAR, İSRAİL SALDIRGAN