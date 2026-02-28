İran Kızılayı, Birleşik Devletler ve İsrail tarafından düzenlenen saldırılarda en az 201 kişinin hayatını kaybettiğini, 747 kişinin yaralandığını açıkladı.

İran Kızılay’dan yapılan açıklamada, saldırıların farklı bölgelerde etkili olduğu ve sağlık ekiplerinin yaralılara müdahalesinin sürdüğü belirtildi. Hastanelere çok sayıda yaralının sevk edildiği, durumun ciddiyetini koruduğu ifade edildi.

Yetkililer, can kaybı ve yaralı sayısının ön değerlendirme olduğunu, çalışmalar ilerledikçe verilerin güncellenebileceğini bildirdi. Uluslararası çevrelerden sivillerin korunması ve çatışmaların tırmanmaması yönünde çağrılar yapıldı.