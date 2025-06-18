İran Dini Lideri Ayetullah Ali Hamaney, Amerika Birleşik Devletleri’ni tehdit etti. İran'a yapılacak bir müdahalenin 'onarılamaz sonuçları' olacağını söyledi.

Hamane, "Amerikalılar bilmeli ki İran milleti teslim olmayacak. ABD’nin herhangi bir müdahalesi güçlü bir karşılık ve telafisi imkansız zararlarla sonuçlanacaktır" dedi.

Trump, daha önce İran'ın 'koşulsuz olarak teslim olması' gerektiğini söylemiş ver İran konusunda 'ateşkesten daha kalıcı bir çözüm bulunması gerektiğini' söylemişti. Hamaney'in açıklamaları, bu sözlere yanıt niteliği taşıdı.

Hamaney sözlerine, "Savaş savaşa, bombalama bombalamaya, saldırı saldırıya karşılık bulacaktır. İran hiçbir talep ya da dikteye boyun eğmeyecektir" diyerek devam etti.

Hamaney, "İran'ın tarihini bilenler İran'ın tehdit diline iyi yanıt vermediğini bilirler" ifadelerini kullandı ve İsrail'in büyük bir hata yaptığını ve bunun için cezalandırılacağını söyledi.