ABD Merkezli Wall Street Journal gazetesi, İran lideri Ali Hamaney'in hava saldırısı sonucu öldürülmesinin ardından ülkedeki en yetkili isim haline gelen İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Sekreteri Ali Laricani'nin Washington ile görüşmelere yeniden başlama girişiminde bulunduğunu öne sürdü.
JET YALANLAMA: MASAYA OTURMAYACAĞIZ
Laricani, söz konusu haberi sosyal medya hesabından alıntılayarak "Amerika Birleşik Devletleri ile müzakare etmeyeceğiz" ifadelerini kullandı.
