İran, Nahçıvan'ın İran üretimi İHA'larla vurulmasının ardından Azerbaycan'ı hedef alan bir saldırı gerçekleştirdiklerini yalanladı.

Açıklama, İran'ın Fars haber ajansı tarafından yapıldı. Açıklamada, "tüm sorumluluğun reddedildiği aktarıldı.

Fars News'de yer alan çıklama aşağıdaki gibidir:

Direniş Cephesi'ne bağlı siyasi ve askeri gruplar ile İranlı üst düzey askeri komutanlar, Azerbaycan Cumhuriyeti topraklarını vuran insansız hava aracıyla herhangi bir ilgileri veya sorumlulukları olduğunu reddetti.

İslam Devrim Muhafızları, İran Ordusu ve Irak direniş grupları içindeki kaynaklar, olayın ayrıntılarını bilmediklerini belirtirken, insansız hava aracıyla herhangi bir bağlantılarını şiddetle reddettiler.

İranlı komutanlar, İslam Cumhuriyeti'nin komşularına yönelik tutarlı stratejisini vurgulayarak, saldırılarında okulları, hastaneleri ve konutları hedef alan ABD ve Siyonist rejimin aksine, İran'ın operasyonlarının yalnızca askeri üsleri, karargahları ve Amerikan çıkarlarını ve varlıklarını hedef aldığını vurguladılar.

Bu tutuma göre, Azerbaycan Cumhuriyeti de dahil olmak üzere bölge ülkelerinin topraklarını hedef almak, İran'ın stratejik kırmızı çizgilerinden biri olarak kabul ediliyor.

Bu gelişmeler, Siyonist rejimin bölgedeki çatışmanın kapsamını genişletme çabalarına ilişkin analizlerin daha önce ortaya atıldığı bir dönemde gerçekleşti.

Uzmanlara göre, bu rejim, terörist operasyonlar gerçekleştirerek ve bölge ülkelerinde istikrarsızlık yaratarak, savaş çemberini genişletmeye ve sahada ve siyasi arenada mevcut çıkmazlardan kurtulmaya çalışıyor.