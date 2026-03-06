İran Genelkurmay Başkanlığı Sözcüsü Tuğgeneral Ebulfazl Şikarçi, Hürmüz Boğazı'ndaki duruma ilişkin de değerlendirmelerde bulundu.

İran'ın bölgesel ülkeleri veya egemenliklerini hedef almadığını, operasyonlarının ABD ve İsrail'e yönelik olduğunu ifade eden general şunları aktardı:

"Hürmüz Boğazı'nı kapatmadık ve kapatmayacağız. Bugün herhangi bir gemi Hürmüz Boğazı'ndan geçebilir ancak iki tür gemiye izin vermeyeceğiz. Amerikan ve Siyonist rejimlere bağlı gemiler. Bunlar geçmeye çalışırsa vurulacaklar."