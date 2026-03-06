Dünya ABD ve İsrail'in İran ile yaşadığı gerilimi konuşmaya devam ediyor. Karşılıklı füze atışları ile geçen savaşta 8'inci güne girildi. İran dini lideri Ayetullah Ali Hamaney'in öldüğü saldırılarda İran tarafında 8 günde ölü sayısı 1230'a yükselirken yaralı sayısı 1473 oldu.
İsrail ordusu, ABD ile birlikte 28 Şubat’tan bu yana saldırılar düzenlediği İran'dan yeni füze saldırısı tespit edildiğini açıkladı.
İran, ABD'nin bölgedeki süper gücü ABD'nin bölgedeki USS Abraham Lincoln uçak gemisine füze saldırısı yapıldığını bildirdi. Öte yandan ABD Başkanı Trump, İran ile devam eden çatışmalara ilişkin yaptığı açıklamada, Tahran'ın "koşulsuz teslimiyet" dışında herhangi bir anlaşmayı kabul etmeyeceğini ifade etti.